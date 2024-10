Mariland, il Paese delle Zucche: parco tematico per grandi e piccoli a Casamarciano

Ph Facebook Mariland Tufino

A Tufino un grande parco tematico dedicato alle zucche, un luogo incantato dove la fantasia prende vita. Un luogo dove grandi e piccoli possono vivere un’avventura straordinaria con laboratori, giochi interattivi e tantissime attività a tema. Un viaggio nella natura per tutta la famiglia

A Casamarciano, vicino Napoli, in via Nazionale delle Puglie, fino a domenica 3 novembre 2024 sarà aperto il grande parco di divertimenti Mariland il Paese delle Zucche, un grande parco all’aperto di oltre cinquemila mq.

Il “Paese delle Zucche” è un grande parco giochi per i bambini e per le loro famiglie alla riscoperta della natura con tantissime zucche e poi giochi, musica, attrazioni, laboratori. Nelle aree verdi del parco ci saranno tante attività per i bambini dalla raccolta ai laboratori di intaglio o pittura e tanto altro.

A Mariland il Paese delle Zucche ci saranno infatti anche vari spazi come il giardino della felicità, il laboratorio di cucina, l’orto delle meraviglie e la fattoria degli animali, che offriranno occasioni di apprendimento e gioco.

Nel “Paese delle Zucche” giochi per i bambini e per le loro famiglie

Non mancherà un’area food con tanti piatti tipici autunnali per le famiglie durante le loro giornate al parco. Mariland il Paese delle Zucche avrà orari di apertura flessibili.

Dal lunedì al venerdì, il parco sarà aperto dalle ore 15:00 alle 20:00

Nei fine settimana e nei festivi gli ingressi saranno disponibili dalle 10:00 alle 20:00, orario continuato.

Ingressi – settimanale 10,99- weekend 12,99 – Disponibili pacchetti famiglia

Maggiori informazioni – Mariland il Paese delle Zucche via Nazionale delle Puglie a Casamarciano- (Alle spalle di Smart Space) – 351 788 4383

