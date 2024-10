Cosa Fare ad Halloween a Napoli: la Guida agli Eventi per adulti e bambini

© Napoli da Vivere

Anche a Napoli e nelle vicinanze si festeggerà Halloween la festa più “paurosa” dell’anno: una festa per i bambini ma che spesso coinvolge tutte le famiglie.

Anche per Halloween eventi per bambini, famiglie ma anche per chiunque voglia divertirsi a Napoli e nelle vicinanze. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze nel weekend di Halloween 2024 vi segnaliamo di seguito sia quelli per bambini e famiglie che altri per adulti consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere il dettaglio tutte le informazioni necessarie per partecipare.

Uànema Festa Degli Altri Vivi: visite e spettacoli gratuiti per l’anti-Halloween napoletano

A Napoli dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 si terrà la rassegna gratuita “Uànema: Festa degli altri vivi” con visite guidate, eventi e attività culturali volte a far scoprire e a diffondere il patrimonio culturale della città: un anti-Halloween napoletano da non perdere. Uànema Festa Degli Altri Vivi

Il Giardino Infestato alla Casina Vanvitelliana: Spettacolo di Halloween per Adulti e Bambini

Sabato 2 novembre alle ore 21:00 e domenica 3 novembre, alle ore 18:00, il giardino della Casina Vanvitelliana si trasformerà in un luogo spettrale, popolato da anime perdute e creature provenienti da mondi dimenticati, un viaggio emozionante tra i miti e i racconti più terrificanti del folklore campano e internazionale. Previsti uno spettacolo per bambini e uno spettacolo per adulti. Il Giardino Infestato

Maratona notturna gratuita al cinema modernissimo di film dell’horror

Nella notte tra giovedì 31 Ottobre e il 1° Novembre 2024, la notte di Halloween, una maratona cinematografica gratuita con l’horror d’autore dal titolo “NOTTE GOTICA ALL’ITALIANA”, presso il Multicinema Modernissimo a Napoli , dalle 23,30 in poi. Notte film dell’horror

Visite speciali alla Cripta di San Domenico Maggiore a Napoli per la Festa di Ognissanti

Giovedì 31 Ottobre e Venerdì 1 Novembre 2024 ci saranno una serie di visita speciali alla Cripta Carafa di Roccella, un suggestivo ambiente ipogeo di recente aperto al pubblico ubicato sotto la Cappella del Rosario e ideato da Carlo Vanvitelli. Visite speciali alla Cripta di San Domenico Maggiore

Magie d’Autunno al Lago d’Averno: Halloween speciale tra Streghe,Lanterne e Zucche

Un Halloween speciale al Lago d’Averno vicino Napoli dove anche Giovedì 31 Ottobre 2024 alle ore 20, dopo il successo del 26 e 27 si terrà l’evento Magie d’Autunno al Lago d’Averno organizzato da Itinerari Alchemici Napoli. Un tour unico nelle magiche notti dell’equinozio d’autunno e per Halloween popolate di Storie di Fate e Streghe e soprattutto di zucche al Lago d’Averno

HorrorWorld, un parco giochi dell’orrore: tutte le attrazioni

Fino al 10 novembre 2024 il grande parco di AcquaFlash di Licola si trasformerà in HorrorWorld con tante spaventose e simpatiche attrazioni. HorrorWorld presenterà tanti e nuovi “ nuovi paurosi divertimenti “ da Festival dell’horror. HorrorWorld a Licola

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare: a Napoli le zucche di Halloween

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 3 novembre 2024 la quarta edizione di “Giochi di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare

Halloween in riva al mare con “Un mare di zucche” al Flava Beach di Castel Volturno

Anche quest’anno fino al 3 novembre 2024 il Flava Beach (Lido Fiore) di Castel Volturno ospiterà l’evento “Un mare di zucche” che trasformerà la grande spiaggia di Castel Volturno in un simpaticissimo Pumpkin Patch con tanti eventi riva al mare Un mare di zucche” al Flava Beach

Mariland il Paese delle Zucche vicino Napoli: il divertimento per tutta la famiglia

A Casamarciano, vicino Napoli, in via Nazionale delle Puglie, fino al 3 novembre il parco divertimenti Mariland il Paese delle Zucche di oltre 5000 mq. Mariland il Paese delle Zucche

“This Is Wonderland”alla Mostra d’Oltremare il mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Proroga fino al 24 novembre 2024 a Napoli “This Is Wonderland” nella Mostra d’Oltremare al Laghetto di Fasilides.100 artisti internazionali uno spettacolo indimenticabile in una suggestiva area di 40.000 mq tra installazioni luminose e opere d’arte. This Is Wonderland

