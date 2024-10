Un Mare di Zucche al Flava Beach di Castel Volturno: Halloween 2024 in riva al mare

Pumpkin Patch sul mare per Un Mare di Zucche

Anche quest’anno fino al 3 novembre 2024 il Flava Beach (Lido Fiore) di Castel Volturno ospiterà l’evento “Un mare di zucche” che trasformerà la grande spiaggia di Castel Volturno in un simpaticissimo Pumpkin Patch con tanti eventi riva al mare, in occasione di Halloween, la festa più terrificante di tutto l’anno.

Non mancheranno spettacoli “mostruosi”, balli, giochi di gruppo, animazione, gonfiabili, laboratori creativi, shop e tanto food a tema per questo primo pumpkin patch on the beach in Italia. E come al solito “Un mare di zucche” sarà sempre un evento nato per i più piccoli, ma adatto a tutta la famiglia.

Un mare di zucche al Flava Beach è per tutta la famiglia

Sulla grande spiaggia del Flava Beach, che ospitò il grande concerto di Jovanotti 2 estati fa, tutto è stato organizzato per il divertimento, dei piccoli e dei grandi.

Per i bimbi ci sarà la possibilità di passare da un’attrazione all’altra del villaggio Flava Kids, tra aree selfie, teatrino e misteriosi labirinti e tante zucche da lavorare nei laboratori dove potranno decorare ed intagliare le zucchette raccolte con le piccole carriole, da portare a casa .

Come partecipare a un mare di Zucche

Al Flava Beach “Un mare di zucche” sarà aperto dalle ore 10 alle 18

Il costo è di 10 euro a persona, sotto i 3 anni gratis,

Il ticket comprende l’ingresso con tutte le attrazioni illimitatamente: Area gonfiabili, Shop a tema, Animazione

I laboratori creativi saranno allestiti ogni volta e costano 5 euro e sarà sempre qualcosa che potrai portare con te come ricordo.

All’Interno ci sarà anche un’area food (bar, tavola calda e bistrot)

Prenotazione Obbligatoria

I ticket si potranno acquistare sul posto oppure online

Maggiori informazioni Infoline: 335 8426542

Flava Beach (Lido Fiore) di Castel Volturno (CE) via Dante Alighieri.

