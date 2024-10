Il Giardino Infestato alla Casina Vanvitelliana: Spettacolo di Halloween per Adulti e Bambini a Bacoli

© Napoli da Vivere

Un viaggio teatrale tra magia e mistero, con giochi e storie terrificanti tra streghe, fantasmi e leggende del folklore campano

Sabato 2 novembre alle ore 21:00 e domenica 3 novembre, alle ore 18:00, il giardino della Casina Vanvitelliana si trasformerà in un luogo spettrale, popolato da anime perdute e creature provenienti da mondi dimenticati, pronte a condurti in un viaggio emozionante tra i miti e i racconti più terrificanti del folklore campano e internazionale.

“Il Giardino Infestato” si propone come uno spettacolo teatrale unico, in cui il pubblico diventa parte integrante della scena. L’evento trae ispirazione dai rituali e dalle usanze dell’Ognissanti, con una narrazione che fonde il folklore e la cultura popolare della Campania. Lo spettatore sarà immerso in un mondo di streghe, fantasmi e figure inquietanti che sembrano appartenere al passato, come se riemergessero dai secoli per una notte speciale. Durante il percorso, Jack o’ Lantern inviterà il pubblico a scegliere da che parte stare, se tra i vivi o i morti, svelando i misteri e i riti tipici della notte più magica dell’anno.

Due date per il Giardino Infestato: una “spaventosa” per gli adulti e una adatta a tutta la famiglia

Oltre a vivere una storia da brividi, il pubblico sarà coinvolto in un vero e proprio gioco di ruolo, in cui dovrà risolvere un enigma finale per sfuggire alle “presenze” che popolano il giardino. Tra momenti recitati, coreografie e improvvisazioni, il pubblico verrà accerchiato e coinvolto in un’atmosfera di suspence e curiosità. Gli attori impersoneranno creature leggendarie come banshee, doppelgänger e medium, creando un legame diretto tra il mondo visibile e quello invisibile, rendendo ogni partecipante protagonista di una storia che mescola realtà e immaginazione.

Sabato 2 novembre, alle ore 21:00, l’evento sarà dedicato esclusivamente agli adulti, mentre domenica 3 novembre, alle ore 17:30, si terrà una versione pensata sia per adulti che per i più piccoli.

La versione riservata agli adulti, sabato 2 novembre alle 21:00, sarà un’esperienza immersiva e intensa, dedicata agli appassionati di storie e leggende horror. Gli spettatori si troveranno immersi tra streghe, fantasmi e creature inquietanti che sembrano emergere dal passato. Jack o’ Lantern guiderà il pubblico, invitandolo a schierarsi tra i vivi o i morti e a scoprire i misteri della notte più magica dell’anno.

Domenica 3 novembre, alle ore 18:00, ci sarà anche la versione per bambini, pensata per rendere lo spettacolo adatto anche ai più piccoli, si concentrerà sulla leggenda di Jack o’ Lantern, il re delle zucche. I piccoli spettatori potranno divertirsi ballando la “danza delle streghe” e partecipando al tradizionale gioco di “dolcetto o scherzetto”. Le streghe di Halloween li guideranno in giochi e danze, con sorprese e qualche scherzo per rendere la serata ancora più memorabile.

L’evento è diretto da Livia Bertè con coreografie di Luisa Leone e Claudia Esposito.

Spettacolo di Halloween 2024 alla Casina Vanvitelliana: maggiori informazioni

Quando e Ora: Sabato 2 novembre 2024 alle ore 21:00 | Domenica 3 novembre 2024 ore 18:00

Sabato 2 novembre 2024 alle ore 21:00 | Domenica 3 novembre 2024 ore 18:00 Dove: Casina Vanvitelliana, Bacoli (NA)

Casina Vanvitelliana, Bacoli (NA) Prezzo biglietto: 17€ per adulti, 12€ per bambini sotto i 14 anni

17€ per adulti, 12€ per bambini sotto i 14 anni Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria | Link sito web | Pagina Facebook

Prenotazione obbligatoria | Link sito web | Pagina Facebook Si consiglia abbigliamento comodo

