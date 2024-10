Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare: tornano a Napoli le zucche di Halloween

Quarta edizione a Napoli per “Giochi di Zucca” la speciale mostra-evento, per bambini e per i loro genitori, che si terrà per un mese alla Mostra d’Oltremare di Napoli con anche dei Laboratori di giardinaggio, biscotti, intaglio e pittura della zucca

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 la quarta edizione di “Giochi di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione.

Grande successo nelle precedenti edizioni per questo evento che ci riporta alla tradizione del Pumpkin Patch, un evento tipico negli USA dove, nel periodo che precede Halloween, le famiglie vanno nei grandi campi di zucche scegliendo la zucca per portarla a casa e colorarla e intagliarla.

Acquista i biglietti per Giochi di Zucca Partecipa a “Giochi di Zucca” 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli! Dal 4 ottobre al 3 novembre, vivi un’esperienza unica con laboratori di intaglio e pittura delle zucche, giochi e animazione per tutta la famiglia. Acquista il biglietto a soli 15€, con una zucca e un laboratorio inclusi. Prenota subito i tuoi biglietti su TicketOne (link affiliato)

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare di Napoli

La grande area verde della Pineta accoglierà i visitatori portandoli nel “fantastico mondo delle zucche” dove si troveranno campi tutti pieni di zucche. Nel parco grande spazio ai bambini che troveranno degli interessanti laboratori didattici e tante attività creative e divertenti. Si potrà camminare nei campi e scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare e poi si potrà giocare con gli animatori. Non mancherà la zucca da portare a casa che è inclusa nel prezzo d’ingresso che potrà essere raccolta con l’apposito carrello da contadino.

Ci sarà anche un’area food dove si potranno provare tante specialità a base di zucca e tanto altro. Naturalmente ci saranno iniziative speciali e una grande festa per Halloween.

Al fantastico mondo delle zucche nella mostra d’oltremare si accede dall’ingresso di Via Terracina 197 e da Via Usodimare, nella meravigliosa area della “Pineta”

Previsti Laboratori didattici, animazione, trucca bimbi, le fantastiche storie del contadino John, zone selfie e tanto altro

Laboratori didattici, animazione, trucca bimbi, le fantastiche storie del contadino John, zone selfie e tanto altro Area food attrezzata, caramelle, popcorn, primi piatti a base di zucca e non solo

caramelle, popcorn, primi piatti a base di zucca e non solo Nel prezzo d’ingresso è compreso un Laboratorio a scelta tra: Laboratorio Intaglio: intaglia la tua zucca di halloween con occhi bocca e naso e portala a casa . Laboratorio Pittura: dipingi la tua zucca e lascia sfogo alla creatività e come sempre portala a casa .



Acquista i Biglietti per “Giochi di Zucca” 2024: divertimento per grandi e piccoli!

Non perdere l’occasione di vivere un mese di pura magia alla Mostra d’Oltremare di Napoli con “Giochi di Zucca” 2024! Dal 4 ottobre al 3 novembre, potrai divertirti con la tua famiglia tra laboratori creativi di intaglio e pittura delle zucche, giochi e tante attività per i più piccoli. Ogni biglietto include una zucca da decorare e un laboratorio a scelta, il tutto in un’atmosfera unica. Rendi il tuo autunno speciale, prenota subito i tuoi biglietti e preparati a entrare nel fantastico mondo delle zucche!

Prenota subito i tuoi biglietti su TicketOne (link affiliato)

Giochi di Zucca: Maggiori informazioni

Quando : dal 4 ottobre al 3 novembre 2024

: dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 Dove : Mostra d’Oltremare Fuorigrotta, Napoli dall’ingresso di Via Terracina 197 e da Via Usodimare,

: Mostra d’Oltremare Fuorigrotta, Napoli dall’ingresso di Via Terracina 197 e da Via Usodimare, Prezzo – ticket 15,00€ Prezzo unico con una zucca ed un laboratorio a persona a scelta . Disponibili su TicketOne (link affiliato)

Prezzo unico con una zucca ed un laboratorio a persona a scelta Disponibili su (link affiliato) Orari – Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19)

dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuo (ultimo ingresso ore 20)

dalle 10 alle 21 con orario continuo (ultimo ingresso ore 20) Informazioni: Per contatti e informazioni chiamare il numero 3773053600 – Giochi di Zucca su Facebook

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.