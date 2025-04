Rocky, il Musical in scena al Teatro Augusteo di Napoli

Rocky The Musical è un nuovo musical, ricco di poesia e canzoni: uno spettacolo su musiche di Lynn Ahrens e Stephen Flaherty adattato dalla sceneggiatura di Sylvester Stallone

Da venerdì 4 a domenica 13 aprile 2025 al teatro Augusteo di Napoli, in Piazzetta duca D’Aosta 263, ci sarà sulle scene il musical “Rocky” che arriva per la prima volta in Italia. Un Musical ispirato al film vincitore di tre premi Oscar con la regia di Luciano Cannito e con Pierpaolo Pretelli nel ruolo dell’amatissimo pugile italo americano.

Rocky The Musical è uno spettacolo su musiche di Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, libretto di Tony Thomas Meehan adattato dalla sceneggiatura di Sylvester Stallone, tra gli autori dello spettacolo.

Sulle scene dell’Augusteo tanti attori per uno spettacolo eccezionale

Acquista i biglietti per Rocky, il Musical su Ticketone Dove : Teatro Augusteo di Napoli

: Teatro Augusteo di Napoli Quando : Da venerdì 4 a domenica 13 aprile 2025

: Da venerdì 4 a domenica 13 aprile 2025 Prezzi: da 44€ + diritti di prevendita e commissioni. #linkaffiliato

In scena ci saranno Pierpaolo Pretelli (Rocky) e Giulia Ottonello (Adriana) e poi tanti altri bravi artisti come Robert Ediogu (Apollo Creed), Giancarlo Teodori (Mickey Goldmill), Matteo Micheli (Paulie Pennino), Laura Di Mauro (Gloria). E con Simone Pieroni (Mr Jergens), Francescopaolo Verratti (Mr Gaso), Christian Peroni (Tommy Crosetti), Valeria Cozzolino (Joanne), Laura Offen (Angie), Martina Peruzzi (Linda McKenna), Pietro Rebora (Allenatore Apollo), Cristina Da Villanova (Apollo Girl), Gianmarco Galati (Spider Rico), Gianluca Savino (Mike), Nicholas Lega (Buddy), Egon Polzone (Dipper). La storia è oramai nota: Rocky Balboa è un pugile di Philadelphia che viene scelto per affrontare Apollo Creed, il campione mondiale in carica dei pesi massimi, in sostituzione di un altro campione che si è infortunato. Rocky è entusiasta e si allena con passione per l’incontro e inizia una relazione con Adriana, una donna fragile che si innamora di questo pugile. Rocky tira fuori il meglio di se e trionfa anche sul campione

Maggiori informazioni – Teatro Augusteo Napoli – Prezzi da 44 a 55

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.