Concerti d’Autunno: tornano i concerti gratuiti della Chiesa Luterana di Napoli

Ritornano i Concerti d’Autunno della Chiesa Luterana di Napoli, eventi gratuiti che ci propongono concerti con solisti e giovani talenti

Dal 2 ottobre all’11 dicembre 2024 , alle ore 20.30, nella chiesa luterana di via Carlo Poerio 5 a Napoli riprendono “I concerti d’autunno”, giunti alla XXVIII edizione, curato dalla Comunità luterana di Napoli.

Dieci appuntamenti ad ingresso libero di musica e cultura per una rassegna che vede come protagonista il violoncello nelle mani di giovani e giovanissimi violoncellisti, in varie formazioni di duo e trio.

“I concerti d’autunno” sono stati aperti dal bravissimo violoncellista rumeno, di Bucarest, classe 2009, Stefan Iordachi, vincitore di numerosi concorsi internazionali.

Concerti di Autunno 2024 dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli

02 ottobre 2024 Duo Stefan Iordachi (violoncello) Raluca Cimpoi Iordachi (pianoforte) Musiche di: Pietro Locatelli, Robert Schumann, Franz Schubert, Gaspar Cassado

09 ottobre 2024 Duo Francesco Stefanelli (violoncello) Nicola Pantani (pianoforte) Musiche di: Nadia Boulanger, Francis Poulenc, César Franck

16 ottobre 2024 Duo Alexander Parfitt (violoncello) Lorenzo Traverso (pianoforte) Musiche di: Sergei Prokofiev, Sergej Rachmaninov, Dimitrij Shostakovich

23 ottobre 2024 Duo Anna Fiore – Carlo Martiniello (Pianoforte) Musiche di: Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Edvard Grieg, Sergej Rachmaninov

30 ottobre 2024 Trio Davide De Feo (clarinetto) Alessandro De Feo (violoncello) Gabriele De Feo (pianoforte) Musiche di: Alexander von Zemlinsky, Mikail Glinka, Nino Rota

06 novembre 2024 Aither Duo Eleonora Testa (Violoncello) Francesco Maria Navelli (Pianoforte) Musiche di: Juliette Nadia Boulanger Ndv, Claude Debussy, Sergej Prokofiev

13 novembre 2024 Trio Federica Tranzillo (Violino) Martina Tranzillo (violoncello) Lorenzo Pascucci (Pianoforte) Musiche di: Johannes Brahms, Franz Schubert

20 novembre 2024 Antonino Caracò (Pianoforte) Musiche di: Johann Sebastian Bach, Goffredo Petrassi, Ennio Morricone, Fryderyk Chopin

27 novembre 2024 Concorso letterario “Una piazza, un racconto” – XXVI ed. Serata finale: – Premiazione dei tre vincitori – Presentazione e lettura dai racconti vincitori da Corrado Oddi (attore) – Intervalli musicali scelti ed eseguiti da Gabriele Pezone (pianoforte) – Presentazione dell’antologia 2024 dei racconti finalisti

11 dicembre 2024 “Un viaggio chiamato Amore” Corrado Oddi (voce recitante) Trio Cardoso, Massimiliano De Foglio – Alessandro Giancola – Guido Ottombrino (chitarre) Musiche di: Nino Rota, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Ariel Ramirez, Carlo Crivelli Testi di Dante Alighieri, Dino Campana, Franco Battiato, Tommaso da Celano, San Francesco D’Assisi

L’Ingresso ai concerti è libero

