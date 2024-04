Il Ritorno del Datario Storico del Maschio Angioino: tanti i turisti in fila per la foto

Ph Facebook Vincenzo Santagada

Continua la sistemazione di Piazza Municipio dopo i lavori della Metro. Ripristinato l’antico datario del Maschio Angioino in piazza Municipio che ogni giorno indica la data quotidiana. Già dagli anni 50’ c’era la fila delle spose che si fermavano per immortalare la data del loro matrimonio e conservarla tra le foto delle nozze

Una storica aiuola di Napoli dove per lunghi anni c’era la fila delle spose che si fermavano per immortalare la data del loro matrimonio tra le foto delle nozze e i turisti scattavano la foto ricordo della visita a Napoli.

Da qualche anno non era più in funzione a causa dei lavori della Metropolitana Linea 1 che hanno interessato la piazza napoletana per quasi 20 anni per la realizzazione della fermata Municipio e della stazione di interscambio con la linea 6. Grandi lavori che hanno portato alla luce l’antico porto della città con scoperte eccezionali come il ritrovamento di varie antiche navi romane.

Il datario del Maschio Angioino in Piazza Municipio

Il Datario del Maschio Angioino diventerà di nuovo un elemento caratteristico della città. Una bella aiuola realizzata con ghiaia e piantine verdi che si trova a sud dell’entrata del castello nella piazza oggi restaurata e riqualificata grazie anche al nuovo sottopasso che la collega direttamente al porto. Il datario sarà aggiornato ogni giorno tornando così ad indicare di nuovo la data a turisti e cittadini.

La struttura è stata riempita di ghiaia, per eviterà piante infestanti, e sarà composta ogni giorno con vasi di ghiaia e vasi di bosso, o di essenze floreali indicanti la data. In questi primi giorni si vedono già tanti turisti che fanno le foto ricordo della loro visita in città. Maggiori informazioni

