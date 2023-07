Apre il nuovo Museo Caruso a Napoli: il primo museo nazionale italiano dedicato al grande tenore

Ph Facebook Palazzo Reale di Napoli

Apre a Napoli, all’interno di Palazzo Reale, il Museo Caruso il primo museo nazionale italiano dedicato a Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Un unico grande spazio che non è una semplice esposizione di cimeli ma una vera e propria stanza delle meraviglie, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali e cinematografiche

Il 19 luglio 2023 ha aperto a Napoli, in occasione dei 150 anni dalla nascita, il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una vera stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali e video. Nel Museo Caruso ci saranno anche oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio.

Un museo permanente che propone al visitatore un percorso complessivo su Caruso, che fu il primo grande personaggio mediatico moderno, e che ha dato un fortissimo impulso allo sviluppo dell’industria dello spettacolo e dei dischi registrati.

In questo modo la città di Napoli ha ritrovato il “suo” grande tenore, amato e riconosciuto in tutto il mondo come il più grande di tutti i tempi.

Molto materiale del nuovo Museo Caruso proviene da una donazione speciale di Luciano Pituello, che con la sua Associazione Museo Enrico Caruso, Centro Studi Carusiani di Milano, ha collezionato per tutta la vita cimeli e incisioni originali su Enrico Caruso e che ha deciso di donare al museo Napoletano la maggior parte dei rari materiali che ha raccolto in occasione dei 150 anni dalla nascita.

Il Fondo Pituello sarà pertanto il cuore del museo Caruso con tantissimi costumi, dischi, grammofoni d’epoca, spartiti originali con segni autografi dell’artista,

