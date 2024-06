Nuovo Biglietto unico per il Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia

Biglietto unico Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

Due antiche e storiche istituzioni culturali di Napoli hanno creato un vantaggioso biglietto unico di accesso che consentirà di ammirare capolavori assoluti come quadri di Caravaggio, il Tesoro più importante del mondo dopo quello della Corona inglese e tanti altre straordinarie opere d’arte

Costerà solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia che si trovano entrambi nel cuore del centro antico cittadino, a pochi passi dal Duomo. Il nuovo biglietto combinato consentirà ai visitatori di vedere gli straordinari capolavori custoditi nei due musei cittadini risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Attualmente le tariffe dei due musei sono di € 12,00 per il Tesoro di San Gennaro e € 10,00 per il Pio Monte di Misericordia per un totale di € 22,00. Il nuovo biglietto sarà di 17 euro per l’ingresso ad entrambi con altre agevolazioni per famiglie, scuole, gruppi ecc e poi ci saranno biglietti gratuiti per i bambini fino a 12 anni. I ticket abbinati saranno disponibili presso i due musei o sui siti ufficiali.

Due straordinarie e storiche istituzioni culturali di Napoli piene di Capolavori

Il Pio Monte della Misericordia è un Ente filantropico fondato nel 1602 da sette giovani nobili napoletani che decisero di devolvere parte dei propri averi e il proprio impegno alle opere di carità. Nella loro sede-museo in via Tribunali, nelle vicinanze del Duomo, c’è uno dei capolavori di Caravaggio, “Le Sette Opere della Misericordia” commissionato proprio dal Pio Monte e poi stupendi quadri di Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Fabrizio Santafede e tanti altri straordinari artisti. Altri capolavori anche nella ricca Quadreria del grande palazzo e poi una importante sezione contemporanea e l’Archivio storico. Ancor oggi il Pio Monte della Misericordia lavora per aiutare i bisognosi con tanti progetti e iniziative sociali, di solidarietà, educative e inclusive.

Il Museo del Tesoro di San Gennaro ospita un patrimonio inestimabile di oggetti di devozione in oro, argento, bronzo e pietre preziose che formano il Tesoro più importante del mondo dopo quello della Corona inglese. Nel corso dei secoli, queste ricchezze sono state donate a San Gennaro dai sovrani napoletani e stranieri, dai papi e dal popolo. Il Museo del Tesoro custodisce capolavori preziosi e unici al mondo come la mitra, il copricapo vescovile, realizzata nel 1713 in cui sono incastonate ben 3694 pietre preziose, tra diamanti, rubini e smeraldi o la collana del Santo realizzata tra il 1679 ed il 1929 con oro, pietre preziose e gioielli donati nei secoli da sovrani, papi, nobili e gente comune. Per la visita al Museo del Tesoro è inclusa un’audioguida multilingue che accompagnerà i visitatori alla scoperta della Cappella di San Gennaro nel Duomo, del Museo del Tesoro e delle Sacrestie.

Pio Monte della Misericordia – via dei Tribunali 253 Napoli – 081-297108

Museo del Tesoro di San Gennaro – via Duomo 149 Napoli – 081- 249980

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.