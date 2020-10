Pio Monte della Misericordia: riapertura della Quadreria e le opere di Jan Fabre

Le opere dell’artista belga Jan Fabre saranno esposte nelle Cappella del Pio Monte della Misericordia, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio

Quattro nuove opere dell’artista Jan Fabre, splendide sculture in corallo rosso, sono esposte al Pio Monte della Misericordia presso la Cappella dell’Istituto, dove si trova già lo straordinario quadro del Caravaggio, “le sette opere della misericordia” del 1607, e poi altri capolavori di Battistello Caracciolo, Luca Giordano e altri grandi artisti.

Già nel 2019 il Pio Monte aveva ospitato l’opera di Jan Fabre “L’uomo che sorregge la croce” nell’ambito della mostra “Oro Rosso” di Fabre che si teneva al Museo di Capodimonte ed ora ben 4 opere dello scultore contemporaneo arrivano nel Pio Monte nella cappella in maniera permanente specificatamente concepite per l’antica istituzione napoletana.

In quattro nicchie già esistenti nelle cappelle laterali sono state sistemate le opere che rispecchiano la tradizione del Pio Monte di affidarsi agli artisti “contemporanei” così è accaduto nei vari secoli per le grandi opere esistenti nella grande istituzione cittadina.

Le nuove sculture in corallo rosso create appositamente da Fabre sono già state collocate nella cappella in “dialogo” con i capolavori esistenti. Quattro splendide sculture interamente ricoperte di corallo rosso, tutte realizzate in tema con i secolari compiti della istituzione napoletana, che sono La Purezza della Misericordia, La Libertà della Compassione, La Rinascita della Vita e La Liberazione della Passione.

La riapertura della Quadreria del Pio Monte della Misericordia

Nel frattempo ha riaperto anche al pubblico la stupenda Quadreria del Pio Monte conosciuta anche come “Pinacoteca” e del grande Salone delle Assemblee. Un luogo particolare dove sono esposte, tra le tante, importanti opere di Francesco De Mura, di Massimo Stanzione e Mattia Preti, i grandi ritratti equestri della famiglia di Tocco, l’Autoritratto di Luca Giordano, il dittico tardo quattrocentesco e la Pietà di Andrea Vaccaro.

Già riaperta invece al pubblico la stupenda Chiesa del Pio Monte della Misericordia, sempre in Via dei Tribunali 253, dove si può ammirare una delle opere del Caravaggio conservate, e dipinte a Napoli.

Li c’è infatti la splendida tela della “Le sette opere di Misericordia”, un grande olio su tela realizzato da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, tra la fine del 1606 e l’inizio del 1607 su incarico della Congregazione del Pio Monte della Misericordia per volere di Luigi Carafa-Colonna.

Nella chiesa a pianta ottagonale e nelle cappelle laterali ci sono altri capolavori come i dipinti di Battistello Caracciolo “San Pietro liberato dal carcere”, Fabrizio Santafede “Cristo ospitato in casa di Marta e Maria” e “San Pietro resuscita Tabithà”, Luca Giordano “Deposizione”, Giovan Vincenzo D’Onofrio detto il Forlì “Il Buon Samaritano”e Giovan Bernardo Azzolino “San Paolino libera lo schiavo”. Nella cappella ci sono anche le opere di Jan Fabre.

La visita al Pio Monte della Misericordia e alla Quadreria

Le visite alla Quadreria saranno possibili con nuove modalità di accesso che rispecchiano le vigenti normative di sicurezza. Sarà consentito l’accesso a massimo 50 visitatori in totale e un’apposita segnaletica indicherà il percorso di visita obbligato e garantirà il rispetto del distanziamento interpersonale.

È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per tutta la durata della visita e sarà possibile disinfettarsi le mani grazie al gel igienizzante a disposizione.

Visite al Pio Monte: prezzi, orari e date

Quando: Orari di apertura : Lunedì – Sabato: 9.00 – 18.00 / Domenica 9.00 – 14.30 – Ultimo ingresso consentito 30 minuti prima della chiusura.

Orari di apertura Lunedì – Sabato: 9.00 – 18.00 / Domenica 9.00 – 14.30 – Ultimo ingresso consentito 30 minuti prima della chiusura. Dove: Pio Monte della Misericordia, Via dei Tribunali, 253 Napoli

Pio Monte della Misericordia, Via dei Tribunali, 253 Napoli Prezzo biglietto: Intero: € 8,00 – Ridotto: € 6,00 (previa visione del documento attestante) minori di 25 anni e gruppi superiori a 15 persone – Ridotto: € 4,00 con Arte Card.

Intero: € 8,00 – Ridotto: € 6,00 (previa visione del documento attestante) minori di 25 anni e gruppi superiori a 15 persone – Ridotto: € 4,00 con Arte Card. Contatti e informazioni: 081 44 69 44 – 081 44 69 73

081 44 69 44 – 081 44 69 73 Sito ufficiale

