Nel centro antico di Napoli riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini: visite gratuite

Un monumento bellissimo riapre a Napoli a pochi passi dal Duomo, dopo più di 10 anni di lavori: la Chiesa dei Girolamini, o di San Filippo Neri. Un vero capolavoro del barocco napoletano con straordinarie opere di Luca Giordano, Guido Reni, Pietro da Cortona e di tanti altri grandi artisti che arricchirono la chiesa contribuendo a creare un luogo fondamentale del barocco in città.

Ha riaperto, dopo anni di chiusura la straordinaria e bellissima Chiesa dei Girolamini, dedicata a San Filippo Neri, che si trova nel centro antico di Napoli a pochi passi dal Duomo. La chiesa sarà visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica con i seguenti orari con un biglietto digitale gratuito generabile attraverso app o portale web www.museiitaliani.it.

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 16.45)

Sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30 (con ultimo ingresso alle 12.45)

La chiesa fa parte dello straordinario Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini, oggetto di una articolata stagione di restauri.

La bellissima chiesa monumentale dei Girolamini

La straordinaria chiesa fu edificata a Napoli a seguito dell’arrivo in città dei padri oratoriani di San Filippo, dopo il 1586, che inizialmente acquistarono Palazzo Seripando, di fronte al Duomo, costruendo una prima chiesa e un oratorio. L’attuale chiesa, su progetto dell’architetto fiorentino Giovan Antonio Dosio, fu iniziata negli anni ’90 del Cinquecento e consacrata nel 1658.

La Chiesa dei Girolamini è un riferimento straordinario per il barocco napoletano per la sua magnificenza e per la ricchezza del suo patrimonio. Una chiesa molto grande, di oltre 68 metri di lunghezza e 28 di larghezza, che contiene tantissimi capolavori di artisti quali Massimo Stanzione, Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Francesco Solimena, Guido Reni, Sammartino, Joseph de Ribera e tanti altri.

Fa parte del bellissimo complesso monumentale anche la biblioteca dei Girolamini che è la più antica di Napoli e conserva opere di Giambattista Vico e Benedetto Croce, vari chiostri e la quadreria, luoghi straordinari anche loro in restauro.

