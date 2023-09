Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Ph facebook Fondazione di Comunità San Gennaro

Riapre dopo 40 anni la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini con murales di grandi artisti e tutta ridipinta di azzurro dai ragazzi del Rione. Visite gratuite e tante iniziative

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13.

Il recupero della chiesa dei Cristallini fa parte del progetto “Luce al Rione Sanità”, avviato nel 2021 dalla Cooperativa La Paranza assieme ad altre associazioni e farà parte delle grandi opere gestite nel quartiere dalla cooperativa come la Catacombe di San Gennaro, quelle di San Gaudioso, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi che oggi ospita lo Jago Museum e di altre iniziative che contribuiscono attivamente al recupero dello storico quartiere partenopeo.

La Chiesa “azzurra” dei Cristallini

Gli interni della chiesa sono stati “ridipinti” dai giovani del quartiere con circa venti tonalità di azzurro, insieme agli artisti Tono Cruz, Mono González e Giuliana Conte che hanno realizzato 2 fantastici murale. Assieme alle opere ”azzurre” dei primi due grandi artisti la chiesa ospita anche dei ritratti “ondeggianti” opera della Conte e un’opera sonora di Ennio Morricone dal titolo “La voce dei sommersi”, ma anche un’altare realizzato nel laboratorio di falegnameria/liuteria del carcere di Secondigliano con la prua di una delle barche dei migranti.

La chiesa di via dei Cristallini sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. Maggiori informazioni Fondazione di Comunità San Gennaro

Altre chiese e luoghi storici e d’arte riaperti o restaurati a Napoli

