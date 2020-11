Completato a Napoli il restauro della Facciata del Teatro di San Carlo

La facciata principale del Teatro San Carlo è stata restaurata restituendoci i colori e la luminosità che le fu data nel 1700 e tutta la bellezza del gruppo scultoreo di Partenope che si trova sulla sommità della facciata

Sono stati completati a Napoli i lavori di restauro e manutenzione della facciata principale del Teatro di San Carlo iniziati a maggio del 2019.

Questi primi interventi hanno riguardato la parte del teatro che si presenta su via San Carlo e la Galleria Umberto I ed in particolare, i prospetti in stile neoclassico realizzati da Antonio Niccolini dopo l’incendio del 1816 che devastò il teatro.

Un magnifico restauro di tipo conservativo che ha consentito di rimuovere anche la rete di protezione installata da tempo a causa dei numerosi distacchi di intonaci. In questi giorni si stanno togliendo le prime impalcature dalla facciata del teatro partenopeo ma le ultime saranno tolte entro fine novembre.

Una splendida facciata con nuovi colori

La sorpresa che si presenta dopo il restauro è la luminosità dei colori del Settecento e la bellezza del gruppo scultoreo di Partenope che si trova sulla sommità della facciata. Ora il Teatro San Carlo risplende in dei colori che variano tra il bianco e vari toni di grigi che si stagliano sul gruppo marmoreo delle statue e che hanno sostituito un vecchio colore verde, oramai scambiato, che c’era in precedenza.

Resta da completare l’altra facciata del San Carlo ma già questo restauro da al Teatro un aspetto degno dei suoi 283 anni appena compiuti.

Il teatro di San Carlo è stato infatti inaugurato il 4 Novembre 1737 e, pochi giorni fa il 4 Novembre 2020 sono stati festeggiati i 283 anni del Massimo napoletano, il teatro che incantò Mozart e tanti altri grandi musicisti che lo hanno visto o vi hanno suonato.

