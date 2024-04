Apertura di Gelatosità a via Foria: il Gelato di Qualità che pensa alla Salute arriva nel Cuore di Napoli

L’attesa è finalmente terminata per gli amanti del gelato di alta qualità in città: Gelatosità, tra le gelaterie più celebrate e rinomate, vincitore Gelato Festival a Napoli 2015 e pluripremiata all’estero, ha finalmente aperto nel suggestivo centro storico di Napoli. Con quasi 2 decenni di storia, il noto brand napoletano dei fratelli Marcella e Oreste Mantovani, porta con sé non solo la promessa di gusti raffinati e autentici, ma anche l’innovazione tra gelateria e cioccolateria.

Situata in una delle vie più storiche della città, in via Foria 116, la nuova gelateria accoglie i clienti in un ambiente che mescola sapientemente tradizione e modernità. Il brand, che ha costruito la sua reputazione sulla qualità impeccabile dei suoi prodotti, promette di mantenere gli standard elevati che hanno reso famoso il suo gelato. Utilizzando solo ingredienti freschi e genuini, e rivisitando con sapienza le ricette della tradizione, ogni cucchiaio di gelato è un omaggio alla ricca tradizione gelatiera italiana. Tra i gusti più amati, solo per citarne alcuni, ricordiamo Regno delle Due Sicilie, Amalfi e Crostatina all’Albicocca.

Oltre ai celebri gelati artigianali, la gelateria offre un’ampia varietà di delizie: yogurt, frappè, crepes, pancake e molte altre prelibatezze per soddisfare ogni desiderio goloso. Con l’apertura nel centro storico di Napoli, questo impegno si rafforza ulteriormente, rendendo accessibili a tutti le deliziose creazioni di Gelatosità. I napoletani possono finalmente gustare gelati cremosi e gustosi senza preoccupazioni, sapendo di poter contare su un’offerta che si adatta alle loro esigenze alimentari e di salute.

La nostra idea è che si può mangiare tutto ma bisogna essere moderati e non esagerare. Ciò che rende Gelatosità un vero e proprio punto di riferimento per tutti i palati è la sua attenzione alla salute e alle esigenze dietetiche dei clienti. Sin dalla sua fondazione, il brand si è impegnato a offrire prodotti adatti a ogni esigenza alimentare. È l’unica gelateria in città a garantire da anni prodotti senza glutine e a dedicare linee speciali di produzione per gli intolleranti al lattosio, i vegani, i diabetici e coloro che seguono uno stile di vita salutare.

Ma le sorprese non finiscono qui: nei mesi invernali, Gelatosità si trasforma in un’eccellente Cioccolateria, offrendo una vasta gamma di prelibatezze a base di cioccolato e creme spalmabili. Le creazioni golosissime di cioccolato e le creme spalmabili, quest’ultime presenti tutto l’anno, deliziano i palati più esigenti e aggiungono un tocco di dolcezza ai freddi giorni invernali.

“Portare la nostra gelateria nel cuore di Napoli è un sogno che si avvera per noi“, ha dichiarato uno dei fondatori Marcella Mantovani. “La città è una culla di tradizione gastronomica e cultura del gusto, e siamo entusiasti di poter contribuire a questo ricco patrimonio offrendo i nostri gelati di alta qualità. Un grazie speciale va ai fratelli Grisopazio per averci scelto e aver creduto in noi: siamo sicuri sapranno portare ancora più in alto il nome di Gelatosità grazie alla loro professionalità e passione.”

L’apertura della gelateria ha già generato un notevole entusiasmo tra i residenti e i tanti turisti presenti in città. “È fantastico vedere un marchio così noto arrivare nel nostro quartiere”, ha commentato un residente locale. “Sarà una tappa obbligata per me e la mia famiglia durante le calde giornate estive.”

In un contesto in cui la qualità e l’attenzione alla salute diventano sempre più importanti, Gelatosità si distingue per la sua dedizione a offrire esperienze gustative autentiche, originali e accessibili a tutti. Per tutti gli amanti del buon gelato, delle delizie dolci e del cioccolato, Gelatosità è senza dubbio il nuovo indirizzo da segnare sulla mappa delle leccornie napoletane nel cuore di Napoli.

