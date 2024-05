Blues mediterraneo: concerto gratuito a Monte Sant’Angelo con Marco Zurzolo e la Nuova Orchestra Scarlatti

© Nuova Orchestra Scarlatti

Un nuovo concerto gratuito della Nuova Orchestra Scarlatti, stavolta nel Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo a Napoli, con la presenza di Marco Zurzolo al sax. Visioni e fusioni tra classico, jazz e pop, lungo le tracce dell’anima ‘blues’ di Napoli, da Scarlatti a Pino Daniele

Giovedì 2 maggio 2024, alle ore 19.00, presso il Complesso universitario di Monte Sant’Angelo della Federico II a Napoli, in Via Vicinale Cupa Cintia n. 26, si terrà un concerto gratuito da non perdere dal titolo Blues mediterraneo, da Scarlatti a Pino Daniele.

Sul palco la straordinaria Nuova Orchestra Scarlatti con pianista e direttore Bruno Persico con un eccezionale guest artist Marco Zurzolo al sax. Il concerto si terrà nell’ambito della rassegna gratuita “I concerti per Federico”, che presenta, da anni, straordinari concerti della Nuova Orchestra Scarlatti nelle varie sedi della storica Università Federico II di Napoli.

Blues mediterraneo, la grande musica napoletana da Scarlatti fino ai giorni nostri

Il concerto del 2 maggio dal titolo Blues mediterraneo è un appuntamento originale e inedito che ci racconta con la voce dell’Orchestra sinfonica fusa con il classico Jazz quartet la grande musica napoletana da Alessandro e Domenico Scarlatti fino ai giorni nostri.

Sul palco come compositore, pianista e direttore ci sarà Bruno Persico, versatile musicista napoletano, da sempre alla ricerca di un’originale sintesi tra forme classiche e improvvisazione. Eccezionale guest artist il sassofonista Marco Zurzolo, una delle figure più rappresentative del jazz italiano.

Un concerto da non perdere tra le Arie di Alessandro Scarlatti, l’improvvisazione del Jazz quartet, la bella musica di Domenico Scarlatti, brani di Marco Zurzolo e un brano sinfonico tra echi beethoveniani e suggestioni partenopee dedicato a Giovanbattista Cutolo.

Tra i prossimi eventi gratuiti della rassegna “I concerti per Federico” da non perdere quello di Venerdì 31 maggio dal titolo “Concerto degli 800 anni della Federico II” che si terrà nel Cortile delle Statue a via Mezzocannone.

