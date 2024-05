Ritorna il Bagnoli Film Festival tra film, eventi speciali e incontri con registi e attori

©Foto di Myke Simon su Unsplash

Proiezioni gratuite nel pomeriggio, e a soli 5 euro la sera al Bagnoli Film Festival con tanti interessanti film, lungometraggi e incontri con registi, produttori e i cast dei film.

Si terrà dall’1 al 5 maggio 2024 al CineTeatro La Perla Multisala di Napoli a Bagnoli la seconda edizione del Bagnoli Film Festival organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica di Giuseppe Borrone che quest’anno propone il tema dei cambiamenti e delle trasformazioni della società contemporanea.

In programma lungometraggi in anteprima, cinema del reale, cortometraggi, eventi speciali, e l’omaggio a due artisti di recente scomparsi, Marcello Colasurdo ed Enzo Moscato. Tutti gli eventi del festival saranno preceduti da incontri con i registi, i produttori e i cast dei film.

Per il Bagnoli Film Festival previste due proiezioni al giorno: quelle delle ore 18.00 sono con ingresso ad inviti gratuiti (per gli inviti rivolgersi al botteghino del Cinema La Perla). Per le proiezioni delle ore 20.30 l’ingresso costa € 5 (ad eccezione del sabato con ingresso gratuito).

Bagnoli Film Festival 2024 – Programma

Mercoledì 1 maggio 2024

Ore 18,00 – Napoli s-velata – di Franco Cutolo introdotto da Valerio Caprara

– di Franco Cutolo introdotto da Valerio Caprara Ore 20,30 – Desiré – di Mario Vezza, vincitore del premio Panorama Italia come miglior film ad Alice nella Città.

Giovedì 2 maggio 2024

Ore 18,00 – Procida – realizzato da dodici ragazzi che si sono incontrati sull’isola durante l’Atelier di Cinema del Reale sotto la supervisione artistica di Leonardo Di Costanzo, produzione di Antonella Di Nocera

– realizzato da dodici ragazzi che si sono incontrati sull’isola durante l’Atelier di Cinema del Reale sotto la supervisione artistica di Leonardo Di Costanzo, produzione di Antonella Di Nocera Ore 20,30 – Trentatré – di Lorenzo Cammisa

Venerdì 3 maggio 2024

Ore 18,00 – Dalla parte sbagliata – di Luca Miniero

– di Luca Miniero Ore 20,30 – Global Harmony – di Fabio Massa

Sabato 4 maggio 2024 Dedicata ai cortometraggi ingresso gratuito

Ore 18,00 – La periferia d’acciaio di Fabrizio Frascogna, Ultraveloci di Paolo Bonfadini e Davide Morando, Pinoquo di Federico Demattè, La giustificazione di Alex Marano.

– La periferia d’acciaio di Fabrizio Frascogna, Ultraveloci di Paolo Bonfadini e Davide Morando, Pinoquo di Federico Demattè, La giustificazione di Alex Marano. Ore 20,30 – Scampia – Story of a dream di Sergio Chianese, 68.415 di Antonella Sabatino e Stefano Blasi, S’indattaraiu di Matteo Pianezzi, Fatman di Raffaele Patti. Le proiezioni del concorso saranno precedute da Coupon – Il film della felicità di Agostino Ferrente e Due battiti di Marino Guarnieri.

Domenica 5 maggio 2024

Ore 18,00 – Viento ‘e terra , sui Zezi, e Maruzzella con Colasurdo di Antonietta De Lillo

– , sui Zezi, e con Colasurdo di Antonietta De Lillo Ore 20,30 – Palazzina Laf di Michele Riondino.

Maggiori informazioni – il Bagnoli Film Festival

