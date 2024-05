4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dall’1 al 5 maggio 2024

© Napoli da Vivere

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend, dall’1 al 5 maggio 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Nel sottosuolo di Napoli per un viaggio nella storia e un’esperienza indimenticabile

Con l’arrivo del ponte del primo maggio e il ritorno delle tiepide giornate primaverili, Napoli offre un’occasione imperdibile per immergersi nella sua storia millenaria. La Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, nel cuore del centro storico della città, apre le sue porte al pubblico per un’esperienza unica e indimenticabile: la scoperta del suo suggestivo percorso sotterraneo. Un vero e proprio tuffo nel passato, tra cunicoli, cavità e cisterne, che rivela i segreti delle fondamenta della città, costruita e scavata nel corso dei secoli nel tufo giallo napoletano, dando vita ad un’intricata rete di tunnel. Il sole e il tepore di questi giorni creano l’atmosfera perfetta per esplorare quella che è diventata una delle principali attrazioni. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum conduce i visitatori in un viaggio affascinante: si inizia con il Museo dell’Acqua, dove è possibile ammirare le antiche cisterne greco-romane riportate alla loro funzione originaria, per proseguire verso il Decumano Sommerso, una porzione dell’antico acquedotto adibita a rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. L’itinerario prosegue con la suggestiva Sala della Luna, dove un’installazione di grande impatto riproduce una luna piena nel ventre di Napoli, richiamando, secondo alcuni studi, le origini pagane del Complesso sovrastante. La visita culmina con la Sala dei bombardamenti, un’esperienza immersiva che rievoca i tragici momenti vissuti dalla città durante il secondo conflitto bellico. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni, dalle 10.00 alle 20.00, con sei turni di visite guidate dal lunedì al venerdì, con visite guidate che partono alle 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30; e cinque nei fine settimana alle ore 10.30 – 12.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30. Fortemente consigliata la prenotazione, soprattutto a ridosso di fine settimana, ponti e festivi. È possibile farlo facilmente al nostro servizio WhatsApp 08119230565 sempre attivo, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando data, ora, il numero di persone e un nominativo di riferimento. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo direttamente sul sito ufficiale

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, visite guidate 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Nel fine settimana 10.30 – 12.30 – 14,30 -16.30 – 18.30. Per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione .

Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 4 maggio – Visita in esclusiva alla Scuola Militare Nunziatella a Napoli

Sabato 4 maggio avremo la possibilità di visitare un piccolo tesoro di significato e bellezza a disposizione della nostra città: la Scuola Nunziatella, sede del Collegio militare collocata sul punto più alto della collina di Pizzofalcone, luogo storicamente legato alla fondazione della stessa città di Napoli. La Reale Accademia Militare di Napoli nasce ufficialmente il 18 novembre 1787 e le sue origini risalgono all’opera di riordino delle forze armate del Regno di Napoli, iniziata da Carlo di Borbone e poi continuata da Ferdinando IV. Con la speciale visita guidata avremo la possibilità di conoscere l’origine e la storia di ieri e di oggi della Scuola Militare “Nunziatella”, da quasi 250 anni madre di una delle più illustri ed importanti tradizioni militari d’Italia ancora in attività.

L’evento è a cura di Arte per Amore a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – ore 11,00 luogo comunicato in fase di prenotazione

Contributo : comunicato in fase di prenotazione

Organizzazione : Arte per Amore – Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: comunicazioni@arteperamore.it oppure un watshapp al numero 339 8665413, indicando il nominativo della persona ed un recapito telefonico

: – Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: comunicazioni@arteperamore.it oppure un watshapp al numero 339 8665413, indicando il nominativo della persona ed un recapito telefonico Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Arte per Amore

Dal 2 al 5 Maggio 2024 – “Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Prossime visite nei giorni 2,3,4 e 5 Maggio 2024. Dall’8 marzo al 6 giugno 2024 a Napoli ci saranno 20 visite guidate gratuite per 7 percorsi in italiano e in inglese alla scoperta di eroine, sante, martiri, benefattrici che hanno fatto la storia in luoghi-simbolo della città. Un evento che ci farà conoscere donne speciali, che hanno operato nel corso dei secoli e in siti diversi a Napoli. Le visite guidate sono gratuite e da non perdere tra tanti itinerari affascinanti, spesso inediti, che lo scorso anno hanno fatto registrare il sold out.A Napoli dall’8 marzo al 6 giugno Destinazione Donna un bel progetto con 7 itinerari gratuiti e 20 visite guidate in italiano e inglese per valorizzare e diffondere la cultura delle donne

La visita è a cura di Diocesi e Comune di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamenti : – 2,3,4 e 5 Maggio in vari luoghi di Napoli

Contributo : gratuito con prenotazione obbligatoria

Organizzazione: di Diocesi e Comune di Napoli – Prenotazione obbligatoria

di Diocesi e Comune di Napoli – Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Visite gratuite di Destinazione Donna

Sabato 4 maggio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio.

La visita è a cura di Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : alle ore 15:00 con partenza dalla Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi – Jago Museum in Piazzetta Crociferi – Napoli, all'inizio del borgo dei Vergini – Durata: 2 ore e 30 minuti circa.

Contributo : 16 euro a persona + biglietto ingresso Complesso Monumentale (8€)

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale

: – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale Maggiori Informazioni: Lux in Fundo

