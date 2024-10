Vinicio Capossela in Concerto a Napoli: Conciati per le Feste alla Casa della Musica

La Casa della Musica - Federico I di Napoli: il 19 novembre 2024 sarà il palcoscenico del tour Conciati per le Feste di Vinicio Capossela. - ph © Vinicio Capossela Facebook

Napoli si prepara ad accogliere un evento musicale imperdibile. Il 19 novembre 2024, Vinicio Capossela farà tappa alla Casa della Musica – Federico I con il suo nuovo tour “Conciati per le Feste“. Un viaggio sonoro che celebra la magia della festa, il concerto sarà un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album in uscita, oltre ai grandi successi che hanno segnato la carriera del cantautore.

Un Evento Speciale con il Nuovo Album

Il tour “Conciati per le Feste” è una celebrazione della musica e della festa, affinata in oltre vent’anni di concerti. Capossela porterà sul palco un repertorio unico, nato dal vivo, e che finalmente trova la sua forma definitiva con l’uscita dell’album il 25 ottobre 2024. I biglietti per il concerto di Napoli sono già disponibili su Ticketone e, per chi lo desidera, è possibile acquistare due pacchetti speciali che includono il nuovo disco in formato CD o Doppio Vinile, a un prezzo esclusivo. Un’occasione irripetibile per portare a casa non solo il biglietto del concerto, ma anche la nuova musica di Capossela!

Immergiti in un’Esperienza Unica di Musica e Festa

Partecipare al concerto di Vinicio Capossela non è solo assistere a un’esibizione dal vivo, ma è vivere un vero e proprio viaggio attraverso sonorità e atmosfere magiche. La sua musica trasforma la serata in una celebrazione collettiva, un rituale che ti connette alla tradizione delle feste, intriso di poesia e ironia. Ogni canzone, dal nuovo album alle hit storiche, ti trasporterà in un mondo fatto di suoni vibranti e storie potenti. Se cerchi un’esperienza che ti faccia vibrare l’anima e sorridere il cuore, questo è l’evento che non puoi perdere!

Non Aspettare: Assicurati il Tuo Biglietto Ora!

Il momento è arrivato! Non perdere l’occasione di vivere una serata straordinaria con Vinicio Capossela a Napoli. I biglietti sono già disponibili, e con un semplice clic puoi assicurarti il tuo posto per uno degli eventi più attesi dell’anno. Scegli il tuo biglietto o approfitta dei pacchetti esclusivi con il nuovo album in CD o vinile. Cosa aspetti? Clicca subito sul link e preparati a vivere una serata indimenticabile, tra musica e magia

Riepilogo sull’Evento: Concerto di Vinicio Capossela a Napoli

Il 19 novembre 2024, Vinicio Capossela sarà in concerto a Napoli presso la Casa della Musica – Federico I, portando il suo nuovo tour Conciati per le Feste. I biglietti partono da €34,50 e sono disponibili anche pacchetti speciali con il nuovo album in CD o vinile.

Quando: 19 novembre 2024, ore 21:30

Casa della Musica – Federico I, Napoli

Prezzi a partire da €34,50 + commissioni

CD + biglietto da €49,50, Doppio Vinile + biglietto da €78,50

CD + biglietto da €49,50, Doppio Vinile + biglietto da €78,50 Maggiori informazioni: Disponibili su TicketOne (link affiliato)

