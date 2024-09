Andy Warhol: Triple Elvis in Mostra a Napoli alle Gallerie d’Italia

Napoli, con il suo fascino irresistibile e la sua storia millenaria, diventa ancora una volta il palcoscenico per un evento culturale di grande prestigio. Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025, le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano la mostra “Andy Warhol. Triple Elvis”, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dell’arte contemporanea. Questa esposizione riunisce alcune delle opere più iconiche dell’artista statunitense, provenienti dalla prestigiosa Collezione Luigi e Peppino Agrati, uno dei nuclei più importanti dell’arte del Novecento.

Un Percorso tra Icone e Celebrità

Il cuore della mostra ruota attorno all’opera Triple Elvis (1963), un lavoro che rappresenta perfettamente la poetica di Warhol basata sulla ripetizione e sulla celebrazione delle icone della cultura pop. L’artista, precursore della moderna celebrazione della fama, fu tra i primi a trasformare personaggi come Elvis Presley, Marilyn Monroe e Mao Tse-Tung in simboli di un’epoca. In questa mostra, accanto a Triple Elvis, i visitatori potranno ammirare tre cicli grafici fondamentali che illustrano l’evoluzione stilistica di Warhol negli anni Sessanta e Settanta: Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs.

Un’Esposizione da Non Perdere

Oltre alle opere più celebri, la mostra presenta un ritratto intimo di Andy Warhol realizzato dal fotografo Duane Michals, in cui l’artista appare e scompare, quasi a simboleggiare la fugacità della fama. A rendere ancora più speciale l’esposizione, le Gallerie d’Italia di Napoli includeranno anche due versioni dell’opera Vesuvius, a conferma del legame tra Warhol e la città.

Questa mostra si inserisce nel più ampio progetto culturale Vitalità del Tempo, curato da Luca Massimo Barbero, e offre uno sguardo inedito sulle collezioni d’arte contemporanea tutelate da Intesa Sanpaolo. Il focus di quest’anno è proprio quello di indagare la relazione tra la cultura pop e l’iconografia contemporanea, tematiche che Warhol ha esplorato con un linguaggio inconfondibile.

Warhol e l’Italia: Un Legame con Napoli

Il rapporto tra Andy Warhol e Napoli è speciale e duraturo. Grazie all’influente gallerista napoletano Lucio Amelio, Warhol ebbe un legame profondo con la città partenopea. L’artista americano espose le sue opere in città in numerose occasioni, consolidando il suo rapporto con l’Italia e partecipando attivamente a eventi artistici fondamentali per la scena culturale napoletana. Le sue creazioni, come il celebre ciclo dedicato al Vesuvio, sono testimonianza della sua fascinazione per Napoli e del suo desiderio di riflettere sul concetto di distruzione e rinascita, simboli che la città rappresenta perfettamente. Per approfondire questo legame speciale tra Warhol e Napoli, leggi l’articolo dedicato su Warhol e Napoli.

Acquista Ora i Biglietti Online per Andy Warhol: Triple Elvis!

Non perdere questa occasione di immergerti nel mondo di Warhol e di scoprire il legame profondo tra l’artista e la città di Napoli!

Andy Warhol: Triple Elvis in Mostra a Napoli

Quando: Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025

Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025 Dove: Gallerie d’Italia – Napoli

Biglietti: Ingresso intero 7€, ridotto 4€, gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Ingresso intero 7€, ridotto 4€, gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo (Link affiliato) Maggiori informazioni: Link alla pagina ufficiale delle Gallerie d’Italia

