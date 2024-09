Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli a Settembre 2024: Guida Completa

Ph Museo Madre Vai, vai, Saudade,

Napoli, città di cultura e tradizioni secolari, offre un settembre 2024 ricco di eventi imperdibili per gli appassionati d’arte. Se stai cercando una guida completa per orientarti tra le mostre più interessanti, sei nel posto giusto. In questo articolo ti presenteremo una selezione delle esposizioni più importanti, con tutte le informazioni essenziali per organizzare al meglio la tua visita.

1. Vai Vai Saudade: Una Mostra Collettiva sul Brasile al Museo Madre

Date: Fino al 30 settembre 2024

Luogo: Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli

Orari: Lunedì, Mercoledì-Domenica 10:00 – 19:30 (chiuso il martedì)

Biglietti: Intero €8, Ridotto €4

Descrizione: Un viaggio sensoriale nel cuore del Brasile contemporaneo attraverso le opere di artisti emergenti. Vai Vai Saudade esplora temi di nostalgia, identità e resistenza, rendendola una mostra da non perdere per chi ama scoprire nuove prospettive artistiche.

Come arrivare: Il Museo Madre è facilmente raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Museo.

Scopri di più

2. Maddalena: Artemisia Gentileschi a Napoli

Date: Dal 19 luglio 2024 al 19 gennaio 2025

Luogo: Complesso Monumentale di Santa Chiara, Napoli

Orari: Tutti i giorni 09:00 – 18:00

Biglietti: €7

Descrizione: La mostra presenta la “Maddalena Sursock”, un capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli tra il 1630 e il 1635. Dopo 400 anni, l’opera torna nella città dove fu creata, esposta al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara. Un’opportunità unica per ammirare questa straordinaria opera d’arte, recentemente restaurata dopo i danni subiti durante il bombardamento di Beirut nel 2020.

Come arrivare: Il Complesso Monumentale di Santa Chiara è facilmente raggiungibile con autobus e a piedi dal centro storico.

Scopri di più

3. Interaction Napoli: Arte Contemporanea a Made in Cloister e Porta Capuana

Date: Dal 16 marzo al 28 settembre 2024

Luogo: Chiostro di Santa Caterina a Formiello e quartiere Porta Capuana, Napoli

Orari: Martedì-Sabato 10:00 – 19:00

Biglietti: €5

Descrizione: Interaction Napoli è una mostra biennale di arte contemporanea che coinvolge 30 artisti internazionali. Curata da Demetrio Paparoni, l’esposizione esplora temi come migrazione e diversità culturale. Le opere sono dislocate tra il Chiostro di Santa Caterina a Formiello e spazi non convenzionali nel quartiere di Porta Capuana, trasformando l’area in una galleria d’arte a cielo aperto.

Come arrivare: La location principale è raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Garibaldi.

Scopri di più

4. Memomirabilia di Carmela De Falco

Date: Dal 20 giugno al 30 settembre 2024

Luogo: Museo Civico Gaetano Filangieri, Via Duomo 288, Napoli

Orari: Lunedì-Domenica 09:30 – 19:00 (biglietteria chiude alle 18:30)

Biglietti: Intero €5, Ridotto €4

Descrizione: La mostra Memomirabilia di Carmela De Falco, curata da Gianluca Riccio e Alessandra Troncone, esplora la relazione tra ordinario e straordinario attraverso una serie di sculture e installazioni sonore. L’artista crea una moderna “Wunderkammer” che riflette sulla memoria collettiva e sull’alterità culturale, trasformando oggetti quotidiani in preziose opere d’arte.

Come arrivare: Il Museo Civico Gaetano Filangieri è situato in Via Duomo, facilmente raggiungibile con la Linea 1 della metropolitana, fermata Museo, e proseguendo a piedi per circa 10 minuti verso sud lungo Via Duomo. In alternativa, è possibile utilizzare gli autobus che transitano lungo Via Foria o Corso Umberto I.

Scopri di più

5. Chelsea Culprit: Ask the Cinders

Date: Dal 27 giugno al 13 settembre 2024

Luogo: Gallerie Solito S1, Porta Capuana, Napoli

Orari: Martedì-Sabato 10:00 – 18:00

Biglietti: Ingresso libero

Descrizione: Ask the Cinders è una mostra di Chelsea Culprit che presenta opere inedite realizzate durante la sua residenza d’artista a Napoli. Culprit esplora temi legati alla storia del lavoro, l’identità di genere, e le tradizioni locali, utilizzando materiali naturali raccolti in città per creare pigmenti e sculture uniche.

Come arrivare: Le Gallerie Solito S1 si trovano nell’ex Lanificio di Porta Capuana. È possibile raggiungerle facilmente a piedi dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale (circa 10 minuti). In alternativa, si può prendere la metropolitana Linea 1 fino alla fermata Garibaldi e proseguire verso Porta Capuana. Inoltre, sono disponibili diversi autobus che fermano nelle vicinanze.

Scopri di più

6. Gabriella Siciliano: La Casa di Wendy

Date: Dal 14 settembre 2024 al 31 marzo 2025

Luogo: LAB.oratorio, Fondazione Made in Cloister, Piazza Enrico De Nicola 48, Napoli

Orari: Martedì-Sabato 10:00 – 18:00

Biglietti: Ingresso libero

Descrizione: La Casa di Wendy è un’installazione site-specific di Gabriella Siciliano che trasforma lo spazio del LAB.oratorio in un ambiente domestico abitato da una creatura mitologica. L’opera esplora la connessione tra interni domestici e stati emotivi, riflettendo sulle stratificazioni storiche e sociali del quartiere di Porta Capuana.

Come arrivare: LAB.oratorio è situato nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale e ben servito da autobus e metropolitana (Linea 1, fermata Garibaldi).

Scopri di più

7. Oltre Caravaggio: Un Nuovo Racconto della Pittura a Napoli

Date: Dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2024

Luogo: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Orari: Tutti i giorni 08:30 – 17:00 (chiuso il mercoledì)

Biglietti: Intero €12, Ridotto €8

Descrizione: La mostra Oltre Caravaggio esplora il Seicento napoletano attraverso 200 opere, tutte provenienti dalle collezioni permanenti del Museo di Capodimonte. Curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello, l’esposizione propone una nuova lettura del ‘600 napoletano, andando oltre l’influenza di Caravaggio e mettendo in luce la ricchezza artistica di questo periodo.

Come arrivare: Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è raggiungibile in autobus da Piazza Dante o con taxi. Il museo si trova in Via Miano, 2.

Scopri di più

8. Sette Opere per la Misericordia: VII edizione

Date: Dal 13 giugno al 13 novembre 2024

Luogo: Pio Monte della Misericordia, Napoli

Orari: Lunedì-Sabato 09:00 – 18:00, Domenica 09:00 – 14:30

Biglietti: Intero €7, Ridotto €5

Descrizione: La VII edizione di Sette Opere per la Misericordia presenta le opere di sette artisti internazionali che esplorano il tema della misericordia. Le opere, esposte accanto al capolavoro di Caravaggio, saranno successivamente collocate nella Quadreria del Pio Monte, arricchendo la collezione d’arte contemporanea dell’istituzione.

Come arrivare: Il Pio Monte della Misericordia è situato in Via dei Tribunali, facilmente raggiungibile a piedi dal centro storico o con autobus che fermano nei pressi del Duomo di Napoli.

Scopri di più

9. Andy Warhol: Triple Elvis

Date: Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025

Luogo: Gallerie d’Italia, Via Toledo 185, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:00 – 19:00, Sabato e Domenica 10:00 – 20:00 (chiuso il lunedì)

Biglietti: Intero €7, Ridotto €4 (Over 65), Gratuito per under 18 e clienti Gruppo Intesa Sanpaolo

Descrizione: La mostra Triple Elvis presenta un’esposizione dedicata ad Andy Warhol, focalizzata sull’iconica opera del 1963 e arricchita da cicli grafici come Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs. Questa esposizione unica esplora l’evoluzione artistica di Warhol negli anni Sessanta e Settanta.

Come arrivare: Le Gallerie d’Italia si trovano in Via Toledo, facilmente raggiungibili con la metropolitana Linea 1, fermata Toledo.

Scopri di più

10. Federico Fellini: Disegni Erotici e Fotografie dal Set

Date: Dal 18 aprile 2024 al 31 ottobre 2024

Luogo: Al Blu di Prussia, Via Filangieri 42, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:30 – 13:00 e 16:00 – 20:00; Sabato 10:30 – 13:00 (chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio)

Biglietti: Informazioni sui biglietti disponibili su richiesta

Descrizione: La mostra celebra l’aspetto meno noto di Federico Fellini come disegnatore e fumettista, presentando 29 disegni erotici provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani e 6 fotografie dal set de La città delle donne scattate da Patrizia Mannajuolo. L’esposizione offre un’intima esplorazione della creatività onirica e satirica di Fellini.

Come arrivare: Al Blu di Prussia è situato in Via Filangieri, nel quartiere Chiaia, facilmente raggiungibile con autobus o a piedi dalla stazione della metropolitana Linea 2, fermata Amedeo.

Scopri di più

11. Prove per un paesaggio d’insieme: Collezione Agovino per Zurich Bank

Date: Dal 16 aprile 2024 al 16 dicembre 2024

Luogo: Palazzo Leonetti, Via dei Mille 40, Napoli

Orari: Lunedì-Venerdì 09:00 – 18:00 (su prenotazione)

Biglietti: Ingresso gratuito (su prenotazione)

Descrizione: La mostra Prove per un paesaggio d’insieme espone una selezione di opere della Collezione Agovino, trasformando la sede della Zurich Bank in uno spazio d’arte contemporanea. Curata da Francesca Blandino, l’esposizione esplora il rapporto tra creatività e cambiamento sociale, presentando opere di artisti internazionali in un dialogo con l’architettura liberty di Palazzo Leonetti.

Come arrivare: Palazzo Leonetti è situato in Via dei Mille, nel quartiere Chiaia, facilmente raggiungibile con autobus o a piedi dalla stazione della metropolitana Linea 2, fermata Amedeo.

Scopri di più

12. My City is a World: Napoli negli Occhi di Gian Paolo Russo

Date: Dal 11 luglio 2024 al 10 settembre 2024

Luogo: Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova 44, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:30 – 13:00 e 16:00 – 20:00; Sabato 10:30 – 13:00 (chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio)

Biglietti: Ingresso libero

Descrizione: La mostra fotografica di Gian Paolo Russo offre una visione onirica e contemplativa di Napoli. Le sue 10 fotografie, stampate su alluminio, catturano paesaggi iconici e prospettive insolite, in un dialogo tra luce, colore e architettura barocca, esposti nel Cappellone di San Giacomo della Marca.

Come arrivare: Il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova è situato nel centro storico di Napoli, a breve distanza da Piazza del Gesù e facilmente raggiungibile con autobus o a piedi.

Scopri di più

Napoli a settembre 2024 offre un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Che tu sia un appassionato di arte contemporanea, un amante dei grandi maestri del passato, o un semplice curioso in cerca di ispirazione, questa guida ti aiuterà a pianificare al meglio il tuo itinerario culturale in città. Non dimenticare di consultare i link per maggiori dettagli e di organizzare per tempo la tua visita!