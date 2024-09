Grandi novità per l’aeroporto di Napoli: arrivano i voli diretti di Air Canada per Montreal

Air Canada collega Napoli con Montreal

Annunciati ben quattro voli settimanali di Air Canada per Montreal la città più grande e popolata del Canada e si parla già di un nuovo collegamento diretto con gli USA con Atalanta. Da Capodichino ben 116 rotte dirette collegano Napoli al resto del mondo.

Sempre tante novità e nuovi collegamenti da e per l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino. Dall’estate 2025 partirà un volo diretto per Montreal con la compagnia aerea di bandiera Air Canada. Montreal con i suoi circa 4,5 milioni di abitanti è la città più grande e popolata del Canada e si parla normalmente sia l’inglese che il francese. Il primo volo dal Canada si terrà il 16 maggio 2025 e il giorno dopo quello inaugurale da Napoli Capodichino.

Quattro voli settimanali per Montreal con un moderno Boeing 787-8

Air Canada effettuerà ben quattro voli settimanali con l’utilizzo di un moderno Boeing 787-8. I voli ci saranno il martedi, mercoledi, venerdi e sabato da Montreal per Napoli e il mercoledi, giovedi, sabato e domenica da Napoli per Montreal. L’aereo di Air Canada arriverà a Napoli alle 9:30 e partirà alle 11:15 per arrivare nell’hub della compagnia aerea canadese alle 14:35. La partenza dall’aeroporto di Montreal sarà alle 19:00.

La rotta per Montreal in Canada andrà ad aggiungersi alle 116 rotte dirette che già collegano Napoli al resto del mondo.

Maggiori informazioni

