Ferragosto 2021 a Napoli: le migliori cose da fare e gli eventi nel weekend dal 13 al 15 agosto 2021

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo weekend di Ferragosto dal 13 al 15 agosto 2021 con tante proposte anche online. Riaperti i musei, i parchi, i cinema e possibili le visite guidate sempre con prudenza.

Anche nel weekend di Ferragosto tanti eventi in presenza sempre con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore. Parchi e musei aperti e spettacoli e visite guidate possibili e aprono anche i cinema ma ci sono anche attività online. E se proprio ci va una buona pizza o una cena o un bel panino possiamo mangiarlo all’aperto o al chiuso distanziati o ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il anche delivery. Di seguito gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato venerdì così come quello dedicato agli eventi per bambini e famiglie. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di GREEN PASS.

Ingresso gratuito a Ferragosto 2021 a Palazzo Zevallos

Ingresso gratuito a Ferragosto a Palazzo Zevallos a via Toledo a Napoli per ammirare i tanti capolavori tra cui l’ultimo dipinto di Caravaggio. Gratis a Palazzo Zevallos

I Musei aperti a Napoli a Ferragosto

Tanti musei aperti a Napoli nel giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto, per una bella giornata nel fresco delle sale con tanti capolavori. I Musei aperti a Napoli a Ferragosto

FerraPost: serata speciale Live dinner & night al Post di Coroglio

Sabato 14 agosto 2021 serata speciale da non perdere al Post di Coroglio con FerraPost. Un evento con Live dinner & night, con la musica di E la musica va Tribute Band to Eduardo de Crescenzo e di DJ Cerchietto.FerraPost:

Gratis per tutto agosto all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

Per tutto il mese di Agosto 2021 l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il terzo più grande d’Italia dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua, sarà aperto gratuitamente al pubblico Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

Riapre per Ferragosto il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale

Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città vesuviane. il Gabinetto Segreto del MANN

Suggestioni all’Imbrunire: rassegna musicale gratuita nel Parco Archeologico Pausilypon

Da venerdì 30 luglio fino a sabato 11 settembre 2021 ritorna a Napoli la rassegna musicale reading gratuita ‘Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire’ Venerdì 13 agosto – Pneuma Con Bruno Persico Suggestioni all’Imbrunire

Cinema gratuito di sera a San Domenico Maggiore a Napoli

Una rassegna gratuita di film nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore dal 7 agosto al 15 settembre 2021 con 40 serate con prenotazione obbligatoria Film il 13, 14 e 15 agosto. Cinema Unesco sotto le stelle

Ritorna Ridere il Festival del Teatro Comico nel Cortile del Maschio Angioino

Fino al 15 agosto 2021 nel Cortile del Maschio Angioino si terrà Ridere il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret che quest’anno è alla 31^ edizione. Spettacoli il 13, 14 e 15 agosto RIDERE 2021

Quisilegge, Festival del libro nella Reggia del Quisisana a Castellammare

Dal 2 agosto al 15 settembre 2021 la rassegna “Quisilegge – Il festival del libro di Stabia” con ben 12 appuntamenti con autori e scrittori di livello nazionale nel Palazzo Reale di Quisisana Quisilegge

Aperture serali e visite guidate a Ercolano con Tableaux Vivants nel Parco Archeologico

Tutti i venerdì sera da agosto al 25 settembre 2021, aperture straordinarie con visite guidate al Parco Archeologico di Ercolano con anche dei Tableaux Vivants prossimo 13 agosto Aperture serali a Ercolano

Film all’aperto da vedere a Napoli nella settimana dal 9 al 15 agosto 2021

Ben sette arene estive all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tanti grandi film sotto le stelle da vedere durante la settimana da lunedì 9 a domenica 15 agosto 2021 Film all’aperto a Napoli

Spettacoli ed eventi a Castel dell’Ovo a Napoli: il programma di agosto 2021

Fino al 15 agosto tanti eventi di sera per la rassegna “Il Castello dei 5 sensi” organizzata dal Comune di Napoli dopo il successo di luglio e agosto. ‘Il castello dei 5 sensi’

Il cinema in terrazza: film all’aperto di sera nel centro storico all’ex Asilo Filangieri

Riparte “il cinema in terrazza” con i film all’aperto di sera sulle terrazze dell’ex Asilo Filangieri nel centro storico a due passi da via San Gregorio Armeno prossimi il 12 e il 17 agosto . Il cinema in terrazza

Cinema all’aperto di sera al Vomero da Agorà Scarlatti

Per tutto Agosto continua una bella rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli con ben 460 posti Film 14 e 15 Agosto Cinema all’Agorà Scarlatti

Anche di notte la Mostra Living Dinosaurs talla Mostra D’Oltremare di Napoli

Aprirà fino alle 22 la mostra Living Dinosaurs nella Mostra D’Oltremare di Napoli con suggestivi effetti di luce per tornare indietro nel tempo a circa 200 milioni di anni fa. di notte Living Dinosaurs

Arena Puteolana: Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli.

Il programma di Agosto di Arena Puteolana la rassegna di cinema all’aperto di sera al Rione Terra a Pozzuoli, con tanti bei film. Film il 13,14 e 15 agosto Arena Puteolana

Bagni della Regina Giovanna: guida alle piscine naturali di Sorrento

I Bagni della Regina Giovanna sono una piscina naturale a Sorrento. Ecco una piccola guida per sapere come arrivare, quando andare, conoscere la loro storia ecc Bagni della Regina Giovanna

Cinema all’aperto di sera ai Quartieri Spagnoli

Nell’ampio cortile del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli per tutto agosto e fino al 5 settembre . Film il 13,14 e 15 agosto Estate a Corte 2021.

Concerti e teatro al Rione Terra a Pozzuoli a 4 euro e a Monteruscello

Dal 22 luglio al 22 settembre 2021 ci saranno tanti eventi al Rione Terra a Pozzuoli, per #Pozzuoli è casa mia la rassegna estiva il 12 Peppe Servillo concerti al Rione Terra

Aperture speciali di sera del MANN di Napoli a soli 2 euro

Dall’8 luglio al 16 settembre 2021 il giovedì sera il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si potrà visitare a soli 2 euro con anche tanti eventi. I giovedì del MANN

Spettacoli teatrali e concerti all’aperto di sera al Vomero: il programma completo

Dal 18 luglio al 5 settembre 2021, oltre ad una bella rassegna di film all’aperto, ci saranno 5 spettacoli teatrali e 12 concerti dal vivo all’aperto – 13 Agosto – Zamuner & Moriconi duet Carlo Lomanto Agorà Scarlatti.

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Riaperto alle visite e ristrutturato a Napoli l’Acquario in Villa Comunale

Riapre, nella Villa Comunale di Napoli, completamente rinnovato l’Acquario di Napoli nella stazione Zoologica visite sabato e domenica L’Acquario di Napoli

Escursione guidata in water bike nel mare di Posillipo con possibilità di fare il bagno

Uno speciale tour di 2 ore nelle acque di Posillipo, vicino a Palazzo Donn’Anna su un nuovo ed esclusivo bici-kayak. A spasso sul mare di Posillipo pedalando uno speciale mezzo e facendo il bagno a Trentaremi. Escursione guidata in water bike

Taralli, Birra e visite serali alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Ripartono le Aperivisite, visite serali con Aperitivo nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli con un weekend speciale 13,14 e 15 agosto 2021. Visite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Aperta a Posillipo, la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso alla spiaggia libera

Una bella spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna finalmente ripulita e riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 350 persone al giorno come prenotare Spiaggia delle Monache

Riapre Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio – Sabato e domenica. Il Miglio Sacro

Palazzo Reale Summer Fest a Napoli: spettacoli, concerti e reading serali

Grande estate a Napoli con tanti eventi dal vivo e all’aperto dal 17 giugno al 5 settembre 2021 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale . Eventi a Palazzo Reale

Riapre la spiaggia della Gaiola a Napoli: come prenotare un bagno

Sabato 5 Giugno 2021 ha riaperto a Napoli la straordinaria Riserva marina e Parco archeologico sommerso della Gaiola. Come prenotare un bagno. Riserva Marina della Gaiola.

Aperta al pubblico la stazione Duomo della Metro Linea 1: sarà tra le più belle al mondo

Aprirà al pubblico venerdì 6 agosto 2021 la stazione Duomo della linea 1 della metropolitana di Napoli e sarà un’altra stazione dell’arte. Venti anni di lavori per la stazione Duomo, ma ora si potrà scendere sottoterra nella grande storia di Napoli. La Stazione Duomo

Una funivia tra il Mann e Capodimonte: ecco il progetto per collegare i Musei in 6 minuti

Presentato alla Regione Campania un progetto per collegare in 6 minuti con una funivia i due grandi musei di Napoli il MANN il Museo archeologico nazionale e Capodimonte Una funivia a Napoli

Riprendono a Napoli le corse dei bus rossi del Napoli City Sightseeing

Dal 18 giugno 2021 ripartite le corse quotidiane dei bus turistici City Sightseeing con la Linea A verso il centro storico e la Linea B tra i paesaggi del Golfo Napoli City Sightseeing

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Tra Napoli e Positano attivo un nuovo collegamento via mare con l’aliscafo

Un nuovo, e comodissimo, collegamento via mare, tra Napoli e Positano e viceversa tramite un veloce aliscafo della Alilauro Gruson con corse tutti i giorni. Napoli e Positano in aliscafo

The Space Cinema e UCI Cinemas riaprono le sale a Napoli e Campania

Riaperte anche le sale cinematografiche delle grandi catene come The Space Cinema e UCI Cinemas con spettacoli sempre in sicurezza: i film. The Space Cinema e UCI Cinemas

Ritorna il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2021

Dal 12 giugno 2021 sarà riattivato il servizio automobilistico giornaliero dell’EAV che va dal Vomero a Miseno, passando dal Vomero e nella zona di Fuorigrotta. il Bus del Mare

“Campania Express” il treno diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento

Il treno diretto per Sorrento “Campania Express” con posti riservati, assistenza a bordo e in stazione, aria condizionata fermerà solo nelle località turistiche “Campania Express”

Al MANN di Napoli una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del Bronzo

La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell’arrivo di Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini”

Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista

A Capodimonte 10 giugno al 13 settembre 2021 la mostra Raffaello al Museo di Capodimonte: l’officina dell’artista. Una mostra sui restauri in corso. Raffaello a Capodimonte

Troisi Poeta Massimo: a Castel dell’Ovo una mostra su Massimo Troisi

Prorogata 26 settembre – una mostra a Castel dell’Ovo ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio, locandine Mostra su Troisi

Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di Capodimonte

L’arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. fino al 19 settembre ci sarà la nuova esposizione dal titolo “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”. Le opere di Paolo La Motta

Los Angeles (State of Mind): arte contemporanea a Palazzo Zevallos

Fino al 26 settembre 2021 a Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo la mostra Los Angeles (State of Mind), sul ruolo della città nell’arte contemporanea Los Angeles (State of Mind):

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

Living Dinosaurs la mostra più grande d’Europa alla Mostra d’Oltremare

A Napoli fino al 31 agosto 2021 la mostra “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa all’aperto Living Dinosaurs

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Fino al 20 ottobre la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo dell’Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell’Acqua

Al Museo Filangieri biglietti a 3 € e il sabato a 5 €

Il Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri.

4 mostre a Napoli da non perdere

Le mostre che hanno segnato questi giorni di riapertura in città che ci hanno permesso di ritornare a vivere esperienze particolari dal vivo dopo tanti mesi di chiusura 4 mostre da non perdere

Tantissime Mostre da non perdere a Napoli e nelle vicinanze

Aperti in sicurezza i Musei sono ripartite tante grandi mostre in città e nelle vicinanze. Mostre da non perdere anche in suggestivi luoghi cittadini come chiese, gallerie d’arte ecc. Le mostre a Napoli

Una mostra dedicata a Gustav Klimt a Napoli nella Casina Pompeiana

La mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini” rimarrà a Napoli dal 3 maggio al 1 agosto 2021 nella casina Pompeiana e sarà una mostra virtuale dedicata a Gustav Klimt. KLIMT Arte Virtuale e Immagini

Ristoranti e pizzerie aperti finalmente a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

La migliore pizzeria al mondo si trova a Napoli alla Pignasecca L’Associazione Verace Pizza Napoletana ha premiato, tra le pizzerie di 51 Nazioni, da Attilio in via Pignasecca dal 1938 , come miglior pizzeria al mondo Best Avpn Pizzeria 2021

L’Associazione Verace Pizza Napoletana ha premiato, tra le pizzerie di 51 Nazioni, , come miglior pizzeria al mondo La Pizza in Teglia di Stefano Caiazza arriva a Napoli – La nuova pizza morbida, friabile, digeribile, in Piazza Garibaldi 15 La Pizzeria di Stefano Caiazza a Napoli

La nuova pizza morbida, friabile, digeribile, in Piazza Garibaldi 15 Le migliori pizzerie di Napoli e della Campania per la Guida 2021 del Gambero Rosso

