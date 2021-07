Suggestioni all’Imbrunire: rassegna musicale gratuita nel Parco Archeologico Pausilypon a Napoli

Foto di repertorio

Ritorna a Napoli Pausilypon, Suggestioni all’Imbrunire la rassegna musicale gratuita che si terrà tra le straordinarie bellezze del Parco archeologico Pausilypon per la direzione Artistica di Carlo Faiello

Da venerdì 30 luglio fino a sabato 11 settembre 2021 ritorna a Napoli la rassegna musicale reading gratuita ‘Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire’, organizzata dall’Associazione Il Canto di Virgilio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per la direzione Artistica di Carlo Faiello.

Splendidi concerti con grandi interpreti della musica in uno dei posti più belli di Napoli, il Parco archeologico Pausilypon per una rassegna che contribuirà alla conoscenza di un posto magico della Napoli romana. Una straordinaria rassegna gratuita che sarà aperta dal grande Maestro Bruno Canino e proseguirà con musicisti e accademie di musica di fama nazionale.

Tanta grande musica tra le rovine della Villa di Pollione con un’accoglienza musicale

Prima di ogni spettacolo alle ore 18:00 si terrà un mini concerto della durata di 30 minuti dal titolo Divagazioni sull’epitaffio di Sicilo, un’accoglienza in musica a cura dell’associazione Santa Chiara Orchestra.

I mini concerti di accoglienza saranno eseguiti per ogni evento programmato alla fine del percorso della Grotta di Seiano che compiranno i visitatori ritrovandosi nel suggestivo slargo della Villa di Pollione immersi in una magica atmosfera di suoni, natura e bellezza. Saranno protagonisti in modo alternato: ArsHelichrysum Duo e MandGuit Duo

Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire – luglio/settembre 2021

Venerdì 30 luglio ore 19:00 – Bruno Canino – Concerto di inaugurazione della rassegna Suggestioni all’Imbrunire. In programma musiche di J. Brahms, F. Chopin, F. Listz, P.I. Tchaikovsky, I. Albeniz, M. Ravel, L. M. Gottschalk. D. Scarlatti, M. Clementi. leggenda della scuola pianistica napoletana. Il Maestro Bruno Canino riceverà in questa occasione il Premio “Il Canto di Virgilio” una vita per la Musica:Bruno Canino, allievo di Vincenzo Vitale ed erede della Scuola Pianistica Napoletana.

Suggestioni all’Imbrunire: maggiori informazioni

NB: E’ necessario arrivare almeno mezz’ora prima perchè bisogna attraversare la grotta di Seiano che è lunga 780m

Programma di dettaglio degli eventi

