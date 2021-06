Wizz Air apre una base a Napoli: 18 nuove rotte verso 9 paesi a partire da 9,90 euro

Riprendono alla grande i voli da e per Capodichino collegando Napoli a tante città europee in via diretta. Ed ora arriva anche Wizz Air che apre una base a Napoli con 18 nuove rotte da e per Capodichino con voli a partire da 9,99 Euro

Arriva la compagnia aerea Wizz Air a Capodichino installando la sua sesta base italiana dove faranno capo 2 nuovissimi Airbus A321neo tra agosto e settembre 2021 con ben 18 nuove rotte verso 9 paesi europei, voli già prenotabili su wizzair.com e sulla app wizzair a partire da 9,99 Euro.

Le nuove rotte saranno internazionali e nazionali e i 2 Airbus A321 viaggeranno verso 18 nuove città da Napoli Capodichino a Milano Linate, Olbia, Lampedusa, Verona, Torino, Santorini, Chania, Mykonos, Ibiza, Fuerteventura, Tenerife, Londra Luton, Praga, Tallinn, Reykjavik, Tel Aviv, Casablanca, Sharm el Sheikh aggiungendosi alle altre già presenti che porteranno a 26 le destinazioni da Napoli di Wizz Air nel 2021.

La nuova base di Napoli di Wizz Air

La nuova base di Napoli è la sesta in Italia della compagnia Low Cost in Italia, dopo Milano Malpensa, Catania, Palermo, Bari e Roma Fiumicino e collegherà la città dell’Italia meridionale con nuove destinazioni attualmente non servite come Fuerteventura, Tallinn e Reykjavik in Islanda.

Wizz Air è una compagnia aerea Low Cost ungherese e serve circa 44 paesi: nel 2019 Wizz Air ha trasportato oltre 39,8 milioni di passeggeri.

Maggiori informazioni – Wizz Air

