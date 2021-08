Scavi Archeologici di Ercolano di Notte: aperture serali e visite guidate con Tableaux Vivants

Tutti i venerdì sera da agosto al 25 settembre 2021, ci saranno aperture straordinarie con visite guidate al Parco Archeologico di Ercolano con anche performance teatrali dei Tableaux Vivants e proiezioni di alcune immagini di affreschi degli antichi edifici di Ercolano

Tutti i venerdì, dal 6 agosto al 25 settembre 2021, ci saranno delle aperture straordinarie con visite guidate allo straordinario Parco Archeologico di Ercolano. Le visite guidate saranno arricchite dalle performance teatrali dei Tableaux Vivants della compagnia Teatri 35, ispirati alla figura di Ercole, l’eroe che dà il nome alla città. Durante le visite si potranno anche ammirare delle proiezioni di alcune immagini di affreschi strappati dagli edifici di Ercolano durante gli scavi per cunicoli settecenteschi e custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Le visite saranno organizzate in vari turni a partire dalle ore dalle 20.00, con partenze ogni 10 minuti, per un massimo di 18 turni di visite per ciascuna serata con gruppi massimo di 15 persone per rispettare il distanziamento. Le aperture del sito saranno solo dall’ingresso monumentale di Corso Resina e i visitatori avranno l’obbligo di utilizzo delle mascherine per tutta la visita. Il controllo sarà effettuato dal personale che accompagnerà i visitatori lungo il percorso.

Biglietti per Ercolano di Notte

I biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 18.00 del giorno della visita sia on line, sul sito TicketOne sia presso la biglietteria del Parco Archeologico. La prevendita è obbligatoria anche per i bambini /ragazzi che usufruiscono del biglietto gratuito, così come la prenotazione per gli abbonati. Per ogni serata sarà previsto un gruppo con visita in lingua inglese.

I venerdì di Ercolano: prezzi, orari e date

Dove: Parco Archeologico di Ercolano, ingresso solo da Corso Resina

Quando: ogni venerdì dal 6 agosto al 25 settembre 2021

Prezzi: € 5 intero, € 2.50 ridotto per under 30 e over 65 e possessori Artecard, gratuito per gli under 18 acquista i biglietti online su Ticketone

Green pass obbligatorio

Dove parcheggiare: aperti i parcheggi presso la Scuola Rodinò (Via IV Novembre) e la Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre). Il Parcheggio comunale su Via dei Papiri Ercolanesi (nuovo ingresso scavi) sarà chiuso.

Maggiori informazioni: 0817777008 – Pagina Facebook

