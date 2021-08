Ferragosto 2021: I Musei aperti a Napoli durante il weekend

Tanti musei aperti a Napoli e nelle vicinanze nel giorno di Ferragosto 2021 ed in città a Palazzo Zevallos si entra gratis

Anche quest’anno il Polo Museale della Campania e i vari musei autonomi hanno comunicato le aperture delle sedi museali per sabato 14 e per domenica 15 agosto 2021, giorno di ferragosto, permettendo ai napoletani e ai turisti di passare un Ferragosto dedicato all’arte.

I prezzi di accesso saranno normali ma ci sarà la possibilità di visitare anche in un giorno particolare i bellissimi musei cittadini che hanno riaperto dopo la chiusura forzata: in città Palazzo Zevallos, sede museale del gruppo bancario Intesa San Paolo e dove, assieme a tanti capolavori c’è l’ultimo dipinto del Caravaggio, concederà l’ingresso gratuito.

Ricordate di portare con voi il Green Pass che è obbligatorio per l’ingresso nei musei e nei luoghi d’arte statali. Oltre al Green Pass in tutti i Musei sono in vigore le normative di sicurezza vigenti con distanziamento, obbligo mascherina, misurazione temperatura ecc..

Musei e Luoghi d’arte aperti a Napoli nel weekend di Ferragosto 2021

Museo Madre Napoli – giorno 14 – ore 10 – 19.30 – giorno 15 – 10 – 20. La biglietteria chiude un’ora

giorno 14 – ore 10 – 19.30 – giorno 15 – 10 – 20. La biglietteria chiude un’ora Certosa e Museo di San Martino – Sabato 14 agosto – 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 -Domenica 15 agosto – 8.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00

Sabato 14 agosto – 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 -Domenica 15 agosto – 8.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 Castel Sant’Elmo-Museo Novecento a Napoli – Sabato 14 agosto – Castello:8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 | Museo: chiuso – Domenica 15 agosto – Castello: 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 | Museo: chiuso

Sabato 14 agosto – Castello:8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 | Museo: chiuso – Domenica 15 agosto – Castello: 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 | Museo: chiuso Museo Duca di Martina e Villa Floridiana –Sabato 14 agosto – Museo: 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 (visite accompagnate alle ore 10.30, 12.00 e 15.00) | Parco della Villa Floridiana (ingresso gratuito): 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30 – Domenica 15 agosto – Museo: 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 (visite accompagnate alle ore 10.30, 12.00 e 15.00) | Parco della Villa Floridiana (ingresso gratuito): 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés – Sabato 14 agosto – 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 – Domenica 15 agosto – 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00

– Sabato 14 agosto – 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 – Domenica 15 agosto – 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 Museo di Cappella Sansevero – 15 agosto – 9.00 – 19.00 – Ultimo ingresso ore 18,30

15 agosto – 9.00 – 19.00 – Ultimo ingresso ore 18,30 Museo del Tesoro di San Gennaro – 15 agosto – 00–13.00 / 16.30–18.00 Ultimo ingresso 17,30

15 agosto – 00–13.00 / 16.30–18.00 Ultimo ingresso 17,30 Parco e Tomba di Virgilio – Sabato 14 agosto – Chiuso – Domenica 15 agosto – Chiuso

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata