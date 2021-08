Ferragosto 2021 a Palazzo Zevallos di Napoli: ingresso gratuito per ammirare il Caravaggio e tanti altri capolavori

Ingresso gratuito a Ferragosto a Palazzo Zevallos a via Toledo a Napoli per ammirare i tanti capolavori tra cui l’ultimo dipinto di Caravaggio. Una bella occasione per visitare anche lo splendido palazzo che entro l’anno sarà lasciato dalle Gallerie D’Italia che sposteranno il loro museo a pochi passi a Palazzo Piacentini, la storica sede del Banco di Napoli

Si potrà visitare gratuitamente dalle 10 alle 20 a Napoli a Ferragosto, domenica 15 agosto 2021, il bellissimo Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo in città, che sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, proponendo così un Ferragosto all’insegna dell’arte.

Naturalmente, come in tutti i musei e luoghi d’arte sarà obbligatorio esibire il proprio Green Pass e rispettare le misure di sicurezza in vigore come distanziamento, obbligo mascherina ecc

L’ultimo capolavoro dipinto da Michelangelo Merisi detto il Caravaggio

A Palazzo Zevallos si potrà ammirare anche l’ultima opera dipinta da Michelangelo Merisi detto il Caravaggio che è il bellissimo “Martirio di Sant’Orsola”, realizzata nel 1610, a poche settimane dalla sua drammatica morte. Il dipinto fu commissionato dal banchiere genovese Marcantonio Doria, la cui famiglia aveva per protettrice proprio Sant’Orsola, e fu eseguito dal Caravaggio in poco tempo proprio perché era in procinto di fuggire da Napoli.

Il dipinto è conservato nella splendida galleria di Palazzo Zevallos Stigliano ed oggi è in mostra assieme a tanti altri capolavori che fanno del Palazzo di via Toledo un raffinato e importante museo cittadino con tante importanti opere. Il Palazzo Zevallos trova in via Toledo 185, nel centro di Napoli.

Los Angeles (State of Mind): arte contemporanea a Palazzo Zevallos

A Ferragosto si potrà anche vedere a Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo la mostra Los Angeles (State of Mind), sul ruolo della città americana nell’arte contemporanea.

Una grande mostra di arte contemporanea con 36 straordinarie opere che ci mostrano come Los Angeles non sia solo il punto di riferimento mondiale del cinema ma anche una città che ha sempre prodotto un’arte innovativa e complessa, polo d’attrazione per artisti e creativi che provengono da tutti gli USA. Maggiori info Los Angeles (State of Mind).

Il Museo si sposterà tra qualche mese da Palazzo Zevallos

Tra qualche mese parte del palazzo del Banco di Napoli in via Toledo diventerà il nuovo museo delle Gallerie d’Italia, triplicando gli spazi rispetto alla sede attuale con ben 10.000 m² distribuiti su cinque piani.

Il Museo si sposterà infatti da Palazzo Zevallos Stigliano al vicino Palazzo Piacentini, che, dal 1939, è sede del Banco di Napoli. A Palazzo Piacentini ci saranno a disposizione spazi molto più ampi, quasi il triplo, per le attività museali della sede napoletana delle Gallerie d’Italia di Banca Intesa Sanpaolo, che ha altre due belle sedi in Italia, a Milano e Vicenza dove sono conservati altri capolavori.

