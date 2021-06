Los Angeles (State of Mind): mostra di arte contemporanea a Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli

Una grande mostra di arte contemporanea a Palazzo Zevalloss con 36 straordinarie opere che ci mostrano come Los Angeles non sia solo il punto di riferimento mondiale del cinema ma anche una città che ha sempre prodotto un’arte innovativa e complessa, polo d’attrazione per artisti e creativi che provengono da tutti gli USA

Fino al 26 settembre 2021 nello straordinario Palazzo Zevallos Stigliano di via Toledo a Napoli, il museo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, si terrà una mostra da non perdere dal titolo: Los Angeles (State of Mind), a cura di Luca Beatrice. Una bella esposizione che ci fa compiere uno straordinario approfondimento sull’arte contemporanea internazionale.

Los Angeles è infatti il “centro” dell’America per sperimentazione, pittura, performance estreme e contaminazione, una città che ha sempre prodotto un’arte innovativa e complessa e che è stata polo d’attrazione per artisti e creativi provenienti da tutti gli stati degli USA. Un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea, una città attenta ai nuovi fenomeni culturali.

Los Angeles (State of Mind) a cura di Luca Beatrice

La mostra Los Angeles (State of Mind) presenta a Palazzo Zevallos uno straordinario percorso con ben 36 opere provenienti da gallerie e collezioni private italiane e internazionali e della collezione Luigi e Peppino Agrati – Intesa Sanpaolo. Una bella esposizione, realizzata con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, che ci presenta il racconto di una città attraverso diverse generazioni di artisti che si sono imposte a partire dagli anni Settanta per arrivare fino a oggi.

Una bella e interessante esposizione che continua la rassegna delle mostre che si sono tenute negli anni a Palazzo Zevallos Stigliano, dedicate alle grandi città internazionali che, sul finire del ‘900, hanno cambiato la storia dell’arte

Mostre quali Le mille luci di New York nel 2017, London Shadow nel 2018 e Berlin 1989 nel 2019 che hanno arricchito la già vasta e importante proposta espositiva del Museo di Intesa Sanpaolo che, accanto al Martirio di Sant’Orsola, l’ultima meraviglia del Caravaggio e agli altri capolavori dalle collezioni ospitate presenta così anche importanti proposte sull’arte contemporanea.

Ricordiamo ai nostri lettori che, probabilmente entro l’anno, le Gallerie d’Italia di Napoli, il Museo di Intesa Sanpaolo lascerà la sede storica di Palazzo Zevallos per trasferirsi nelle nuova e ampia sede di Palazzo Piacentini, il vicino palazzo del Banco di Napoli

Los Angeles (State of Mind) a Palazzo Zevallos: prezzi, orari e date