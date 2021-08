Una funivia tra il Mann e Capodimonte: ecco il progetto per collegare i Musei in 6 minuti

Presentato alla Regione Campania un progetto per collegare in 6 minuti con una funivia i due grandi musei di Napoli il MANN il Museo archeologico nazionale e Capodimonte

E’ stato sottoposto alla Regione Campania un progetto di una funivia che potrebbe collegare in soli 6 sei minuti con cabine da 15 posti i due grandi poli museali cittadini, il MANN il Museo archeologico nazionale e il Museo di Capodimonte sulle colline della città.

Il Museo di Capodimonte si trova in una zona è difficilmente raggiungibile dal centro città e la funivia risolverebbe il problema del suo isolamento diventando anche un importante collegamento tra due zone della città.

La funivia dei Musei: Il progetto della funivia presentato alla Regione Campania

Lo studio di fattibilità è stato realizzato dalla Gnosis e prevede un collegamento tramite funivia tra il centro città e la zona di Capodimonte. La stazione bassa è prevista alle spalle del MANN, negli spazi esterni dell’Istituto Colosimo con una torre di 50 metri su si prenderebbe la funivia. La stazione alta sarebbe realizzata nella parte di parco dietro il Museo di Capodimonte. Alla sommità della torre della stazione bassa potrebbe essere realizzato anche un ristorante panoramicissimo. L’impianto sarebbe elettrico di ultima generazione a basso impatto ambientale.

Una funivia panoramica realizzabile in tre anni che collegherebbe le due zone della città in soli sei minuti trasportando tremila viaggiatori all’ora e risolverebbe il problema del collegamento tra la zona collinare di Capodimonte e il centro di Napoli.

La notizia è stata pubblicata dall’ANSA ed ora il progetto è in Regione per essere esaminato e per decidere se realizzarlo. In questo caso bisognerà trovare i fondi e fare una gara internazionale per la realizzazione.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata