Riapre l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: per tutto il mese di agosto l’accesso sarà gratuito

Per tutto il mese di Agosto 2021 l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il terzo più grande d’Italia dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua, sarà aperto gratuitamente al pubblico

Ha riaperto in questi giorni al pubblico l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, dopo un incendio che, il 16 luglio, ne ha causato la chiusura ed anche lo spostamento del Pozzuoli Jazz Festival nel grande Parco archeologico di Cuma.

L’Anfiteatro è stato riaperto al pubblico nel più breve tempo possibile ma, per motivi di sicurezza connessi alle indagini in corso, alcune aree saranno chiuse al pubblico come l’arena ma saranno regolarmente visitabili i sotterranei e le aree perimetrali esterne, con il percorso espositivo e multimediale “Proiezioni”.

Apertura gratuita per tutto Agosto 2021

Per tutto il mese di Agosto 2021 la direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha deciso di favorire il pubblico concedendo l’accesso gratuito all’anfiteatro per chiunque vorrà visitarlo.

L’Anfiteatro Maggiore conosciuto come Anfiteatro Flavio di Pozzuoli è la terza arena più grande d’Italia, dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua, per dimensioni (149×116 m) e ospitava all’epoca fino a 40.000 spettatori.

Dove: Anfiteatro Flavio Neroniano, Corso Nicola Terracciano, 75, 80078 Pozzuoli NA

Quando: per tutto il mese di agosto 2021 escluso il martedì (giorno di chiusura)

Orari: dalle 9:00 alle 19:00 con ultimo ingresso alle ore 18:00

Prezzo: gratuito

Maggiori informazioni: Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

