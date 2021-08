Film all’aperto a Napoli nella settimana di Ferragosto dal 9 al 15 agosto 2021: il lunedì di Napoli da Vivere

7 arene estive all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tanti grandi film nella settimana di Ferragosto dal 9 al 15 agosto 2021

Ogni estate tanti cinema all’aperto con arene estive dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, fino al centro storico e poi nelle immediate vicinanze sempre con tanti bei film in programmazione. Ecco il programma e i prezzi delle arene estive durante la settimana di Ferragosto dal 9 al 15 agosto 2021. Vi ricordiamo che in alcune arene dal 6 agosto potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Film gratuiti nel Cortile di San Domenico Maggiore a Napoli

Gratis – Una bella rassegna gratuita di film sotto le stelle si terrà nel Centro Storico di Napoli nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore fino al 15 settembre 2021 con posti prenotabili sul sito Eventbrite. I prossimi film

lunedì 9 VISAGES VILLAGES Agnes Varda (Francia, 2017 – 93′)

martedì 10 e mercoledì 11 DUE – DEUX Filippo Meneghetti (Francia/Lussemburgo, 2019 – 95′)

giovedì 12 LA BRAVA MOGLIE Martin Provost (Francia, 2020 – 109′)

venerdì 13 RICHARD JEWELL Clint Eastwood (Usa, 2019 – 129′)

sabato 14 NAPOLI VELATA Ferzan Özpetek (Italia, 2017 – 113′)

domenica 15 IL SETTIMO sigillo Edizione Restaurata Ingmar Bergman (Svezia, 1957 – 96′)

Maggiori informazioni – Film gratis a San Domenico Maggiore

Estate a Corte 2021: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Ingresso 5 €- Cinema all’aperto fino al 5 settembre di sera ai Quartieri Spagnoli nel cinquecentesco cortile della Fondazione Foqus. I prossimi film:

Lunedì 9 agosto – ANGELI PERDUTI – 4K RESTORED VERSION (Duoluo tianshi) (Hong Kong, 1995/2021, 93’) di Wong Kar-wai

(Duoluo tianshi) (Hong Kong, 1995/2021, 93’) di Wong Kar-wai Martedì 10 agosto – LA TRISTEZZA HA IL SONNO LEGGERO (Italia, 2021, 92’) di Marco Mario De Notaris Interverranno durante la serata il regista Marco Mario De Notaris e gli attori Gina Amarante, Roberto Caccioppoli

(Italia, 2021, 92’) di Marco Mario De Notaris Interverranno durante la serata il regista Marco Mario De Notaris e gli attori Gina Amarante, Roberto Caccioppoli Mercoledì 11 agosto – NOMADLAND (USA, 2020, 107’) di Chloé Zhao

(USA, 2020, 107’) di Chloé Zhao Giovedì 12 agosto – JAMES (Italia, 2020, 70’) di Andrea Della Monica Interverranno durante la serata il regista Andrea Della Monica e il produttore Davide Mastropaolo

(Italia, 2020, 70’) di Andrea Della Monica Interverranno durante la serata il regista Andrea Della Monica e il produttore Davide Mastropaolo Venerdì 13 agosto – PADRENOSTRO (Italia, 2020, 122’) di Claudio Noce

(Italia, 2020, 122’) di Claudio Noce Anteprima Sabato 14 agosto – QUO VADIS, AIDA? (Bosnia-Herzegovina / Austria / Romania, 2020, 103’) di Jasmila Žbanic

(Bosnia-Herzegovina / Austria / Romania, 2020, 103’) di Jasmila Žbanic Domenica 15 agosto – CRUDELIA (USA, 2021, 134’) di Craig Gillespie

Maggiori informazioni. Estate a Corte 2021

Cinema all’aperto di sera al Vomero da Agorà Scarlatti

Ingresso 5 €- Una bella rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli con ben 460 posti a sedere fino al 3 settembre. I Prossimi film:

9 Agosto – School of mafia

10 Agosto- Le sorelle Macaluso

11 Agosto – I Predatori

12 Agosto – La vita che verrà

14 Agosto – 100% lupo

15 Agosto – Croods 2. Una nuova era

Maggiori informazioni Agorà Scarlatti

Il cinema in terrazza: film all’aperto di sera nel centro storico all’ex Asilo Filangieri

Ingresso gratis- gradito contributo- Ritornano gli spettacoli all’aperto sulle terrazze dell’ex Asilo Filangieri nel centro storico di Napoli a due passi da via San Gregorio Armeno. I prossimi Film:

martedì 10 agosto – Stuart: A Life Backwords

giovedì 12 agosto – Mid 90s di Jonah Hill

Maggiori Informazioni – Il Cinema in terrazza

Arena Puteolana: Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso 3,50 € – Grandi film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli. Il programma di luglio del cinema all’aperto in uno dei punti più belli e panoramici di Pozzuoli. Ma anche concerti e spettacoli teatrali al Rione Terra

09 Agosto, Lunedì – LA VITA CHE VERRA’ – HERSELF

10 Agosto, Martedì – UN DIVANO A TUNISI (ARAB BLUES)

11 Agosto, Mercoledì – LE SORELLE MACALUSO

12 Agosto – Concerto di Peppe Servillo

13 Agosto, Venerdì – BLACK WIDOW V.O.Con Sott

14 Agosto, Sabato – UNA DONNA PROMETTENTE (PROMISING YOUNG WOMAN)

15 Agosto, Domenica – BLACK WIDOW

Maggiori informazioni Arena Puteolana

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Ingresso 3,50 €- Il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre. I prossimi film:

9 Agosto ore 21:00 – Sul più bello

10 Agosto – chiusura settimanale

11, 12 e 13 Agosto ore 21:00 – Rifkin’s Festival

14, 15 e 16 Agosto ore 21:00 – Tutti per Uma

Maggiori informazioni Fresko Film a Portici

Cinema intorno al Vesuvio: film all’aperto di sera a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Ingresso 4 €- Fino al 14 agosto 2021 Cinema intorno al Vesuvio, la oramai “storica” rassegna di cinema all’aperto di sera. I prossimi film

Solitaire – 9 agosto 2021 | ore 21.15

Io, lui, lei e l’asino – 9 agosto 2021 | ore 21.15

500 calories – 10 agosto 2021 | ore 21.15

Il meglio deve ancora venire – 10 agosto 2021 | ore 21.15

Supereroi senza Superpoteri – 11 agosto 2021 | ore 21.15

Gli anni più belli – 11 agosto 2021 | ore 21.15

Stephanie – 12 agosto 2021 | ore 21.15

Il concorso – 12 agosto 2021 | ore 21.15

Anche gli uomini hanno fame – 13 agosto 2021 | ore 21.15

Maledetta Primavera – 13 agosto 2021 | ore 21.15

Crudelia – 14 e 15 agosto 2021 | ore 21.15

Maggiori informazioni Cinema intorno al Vesuvio

