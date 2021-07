Il cinema in terrazza: film all’aperto di sera nel centro storico all’ex Asilo Filangieri

Ritornano gli spettacoli all’aperto sulle terrazze dell’ex Asilo Filangieri nel centro storico di Napoli a due passi da via San Gregorio Armeno

Riparte “il cinema in terrazza” con i film all’aperto di sera sulle terrazze dell’ex Asilo Filangieri nel centro storico di Napoli a due passi da via San Gregorio Armeno. L’Asilo è da anni una comunità aperta di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, dell’arte e della cultura in autogoverno all’Ex Asilo Filangieri di Napoli e organizza da una decina d’anni spettacoli ed eventi aperti alla comunità.

Tutti film di qualità che verranno proiettati sulla terrazza dell’Asilo, al secondo piano, accesso dall’armeria. L’ex Asilo Filangieri si trova nel centro storico in Vico Giuseppe Maffei, 4 una traversa di via San Gregorio Armeno a Napoli. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21,30.

Il cinema in terrazza, estate 2021 – terrazzo armeria 2° piano

giovedì 22 luglio – “Il demone sotto la pelle” Shivers di David Cronenberg 1975

martedì 27 luglio – “Made in Britain” di Alan Clarke 1982 v.o. sottotitolato in italiano

giovedì 29 luglio – “Il gusto dell’anguria” (The Wayward Cloud) di Tsai Ming-liang 2015 112′ v.o. con sottotitoli in italiano

martedì 3 agosto – “Ex Drummer” di Koen Mortier 2007 101′ (in italiano)

giovedì 5 agosto – “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini 1975

“All’Asilo i concerti, gli spettacoli, le proiezioni, gli incontri sono ad ingresso libero. È gradito un contributo a piacere che serve ad abbattere le spese minime e a dotare gli spazi dei mezzi di produzione necessari ai lavoratori dello spettacolo, dell’arte e della cultura per portare avanti la sperimentazione politica, giuridica e culturale avviata all’Asilo.”

