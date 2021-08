Cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli di Napoli: il programma di Agosto 2021 di Estate a Corte

Serate all’aperto con ottimi film nella grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli ma anche incontri con attori, attrici, registi e personaggi del mondo del cinema a Napoli. Il programma di agosto e dei primi giorni di settembre 2021

Prosegue a Napoli per tutto agosto e fino al 5 settembre 2021 la rassegna Estate a Corte che propone film all’aperto di sera ai Quartieri Spagnoli nel cinquecentesco cortile del palazzo della Fondazione Foqus nella Corte dell’Arte in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli.

Oltre 45 serate tra proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano al prezzo di 5 euro con apertura alle ore 20 e inizio spettacoli ore 21. Estate a Corte viene presentato per la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano. Ad Agosto film tutti i giorni, compreso ferragosto.

Estate a Corte 2021 – programma delle proiezioni di Agosto – Settembre

Domenica 1 agosto – RIFKIN’S FESTIVAL (USA/Spagna, 2020, 92’) di Woody Allen

(Fa yeung nin wah ) (Cina, 2000/2021, 98’) di Wong Kar-wai Martedì 3 agosto – I RACCONTI DI PARVANA – The Breadwinner (The breadwinner) (Canada/Irlanda, 2017, 93’) di Nora Twomey Presentazione del film a cura del regista Marino Guarnieri, presidente ASIFA Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione)

Lunedì 16 agosto – FULCI TALKS (Italia, 2020, 80’) di Antonietta De Lillo con Lucio Fulci – Documentario Il film sarà preceduto da un video messaggio della regista Antonietta De Lillo

Domenica 29 agosto – MARX PUO’ ASPETTARE (Italia, 2021, 96’) di Marco Bellocchio

Rassegna cinematografica realizzata nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza: ingresso con Green Pass, controllo della temperatura corporea, registrazione dei presenti, uso della mascherina, distanziamento interpersonale e postazioni per l’igienizzazione delle mani.

Estate a Corte 2021: prezzi, orari e date

Quando: Dal 13 luglio al 5 settembre 2021

Dal 13 luglio al 5 settembre 2021 Dove: Fondazione Foqus Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli.

Fondazione Foqus Via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli. Orari: apertura ore 20 – inizio dello spettacolo alle 21

apertura ore 20 – inizio dello spettacolo alle 21 Prezzo biglietto: 5 euro con inizio

5 euro con inizio Contatti e informazioni: eventi@foqusnapoli.it; Fondazione Foqus ; Evento Facebook

