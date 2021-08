Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici: programma di Agosto 2021

Continua per tutto agosto e fino al 5 settembre il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film sempre a 3,50 € a biglietto

Continua anche per tutto agosto Fresko Film la bella rassegna di Cinema di sera all’aperto che si terrà fino al giorno 5 settembre 2021 a Portici, in Viale Bernini, nella zona antistante l’area scoperta della palestra dell’Istituto Comprensivo Da Vinci Comes. Una rassegna che viene proposta con successo da anni ed è a cura del cinema Teatro Roma di Portici e della Fondazione Territoriale Città del Monte in collaborazione con il Comune di Portici. Anche quest’anno l’intera area verrà appositamente allestita nel rispetto delle normative sanitarie vigenti legate all’emergenza in corso.

Proiezioni ogni sera all’aperto a Portici – il programma di Agosto 2021

Le proiezioni, iniziate giovedì 8 luglio proseguiranno fino al 5 settembre 2021, con spettacoli alle 21 e con un costo di ingresso di 3,50 euro a biglietto. Una programmazione che presenterà oltre 25 film per ben 57 serate di buon cinema per fasce d’età diverse.

Fresko Film: Programma delle proiezioni per agosto 2021

1, 2 e 3 Agosto ore 21:00 – Io sono nessuno

4 e 5 Agosto ore 21:00 – Storm boy

6 e 7 Agosto ore 21:00 – Maledetta primavera

8 e 9 Agosto ore 21:00 – Sul più bello

10 Agosto – chiusura settimanale

11, 12 e 13 Agosto ore 21:00 – Rifkin’s Festival

14, 15 e 16 Agosto ore 21:00 – Tutti per Uma

17 Agosto – chiusura settimanale

18, 19 e 20 Agosto ore 21:00 – Bombshell

21, 22 e 23 Agosto ore 21:00 – Volevo nascondermi

24 Agosto – chiusura settimanale

25 e 26 Agosto ore 21:00 – La nostra storia

27 e 28 Agosto ore 21:00 – La vita che verrà

29 e 30 Agosto ore 21:00 – School of Mafia

31 Agosto, 1 e 2 Settembre ore 21:00 – Spiral

3 e 4 Settembre ore 21:00 – Gli anni più belli

5 settembre ore 21:00 – Il ladro dei cardellini

Cinema all’aperto a Portici: maggiori informazioni

Dove: Portici, in Viale Bernini, nella zona antistante l’area scoperta della palestra dell’Istituto Comprensivo Da Vinci Comes

Portici, in Viale Bernini, nella zona antistante l’area scoperta della palestra dell’Istituto Comprensivo Da Vinci Comes Quando: mese di agosto 2021; date indicate nell’articolo

mese di agosto 2021; date indicate nell’articolo Prezzi: 3,50€ con apertura botteghino 20,30

3,50€ con apertura botteghino 20,30 Parcheggio: possibilità di parcheggio gratuito nell’area antistante il complesso

possibilità di parcheggio gratuito nell’area antistante il complesso Maggiori informazioni: 3337365351

