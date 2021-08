Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli: il programma di Agosto 2021

Grandi film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli con l’Arena Puteolana. Il programma di agosto 2021 del cinema all’aperto in uno dei punti più belli e panoramici di Pozzuoli. Ma anche concerti e spettacoli teatrali al Rione Terra

Fino al 22 settembre 2021 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, in largo Sedile di Porta, Arena Puteolana la rassegna di cinema all’aperto di sera inserita anche quest’anno in #Pozzuoli è casa mia la rassegna estiva degli eventi a Pozzuoli. Al Rione Terra anche ad agosto ci saranno tanti film che saranno intervallati da concerti di grandi artisti previsti periodicamente fino all’11 settembre.

La vendita dei biglietti sarà svolta unicamente online per garantite la sicurezza nel distanziamento dei posti ed evitare le file. I clienti dopo aver effettuato la registrazione una prima volta potranno acquistare per tutta la durata della rassegna. Dopo l’acquisto si riceverà un qrcode con l’indicazione del posto assegnato. Non è previsto il botteghino in loco ma solo questo sistema di pagamento- prenotazione.

I Film Previsti a Agosto 2021 al Rione Terra

01 Agosto, Domenica – ESTATE ’85 (ETE’ 85)

02 Agosto, Lunedì – MINARI

03 Agosto, Martedì – IL CATTIVO POETA

04 agosto – concerto di Flo

05 Agosto, Giovedì – MALEDETTA PRIMAVERA

06 Agosto, Venerdì – IL CONCORSO (MISBEHAVIOUR)

07 Agosto, Sabato – NOMADLAND

08 Agosto, Domenica – I PREDATORI

09 Agosto, Lunedì – LA VITA CHE VERRA’ – HERSELF

10 Agosto, Martedì – UN DIVANO A TUNISI (ARAB BLUES)

11 Agosto, Mercoledì – LE SORELLE MACALUSO

12 Agosto – Concerto di Peppe Servillo

13 Agosto, Venerdì – BLACK WIDOW V.O.Con Sott

14 Agosto, Sabato – UNA DONNA PROMETTENTE (PROMISING YOUNG WOMAN)

15 Agosto, Domenica – BLACK WIDOW

16 Agosto, Lunedì – HAPPY TOGETHER (ED. REST. 2021)

17 Agosto, Martedì – BENVENUTI IN CASA ESPOSITO

18 Agosto, Mercoledì – UN ALTRO GIRO (DRUK)

19 Agosto, Giovedì – LA FELICITA’ DEGLI ALTRI (LE BONHEUR DES UNS)

20 Agosto, Venerdì – IMPREVISTI DIGITALI (EFFACER L’HISTORIQUE)

21 Agosto, Sabato – THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA

22 Agosto, Domenica – IN THE MOOD FOR LOVE (REST. 2021)

23 Agosto, Lunedì – FINO ALL’ULTIMO INDIZIO (THE LITTLE THINGS)

24 Agosto, Martedì – MADRE (MADEO)

25 Agosto, Mercoledì – COSA SARA’

26 Agosto – Carlo Faiello in concerto

27 Agosto, Venerdì – CRUDELIA (CRUELLA)

28 Agosto, Sabato – IL BUCO IN TESTA

29 Agosto, Domenica – ESTATE ’85 (ETE’ 85) V.O.Con Sott

30 Agosto, Lunedì – LA TRISTEZZA HA IL SONNO LEGGERO

31 Agosto, Martedì – FORTUNA

Cinema all’aperto al Rione Terra: prezzi, orari e info

