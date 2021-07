Tra Napoli e Positano attivo un nuovo collegamento via mare con l’aliscafo

Letizia Agosta - Unsplash

In aliscafo tra Napoli e Positano in poco tempo tutti i giorni della settimana: al via una nuova tratta che ci consente di arrivare dal molo Beverello sulla perla della Costiera Amalfitana in modo comodo e veloce evitando traffico, caos, parcheggi

È partito in questi giorni un nuovo, e comodissimo, collegamento via mare, tra Napoli e Positano e viceversa tramite un veloce aliscafo della Alilauro Gruson. La nuova tratta sarà gestita per l’estate 2021 dalla società di navigazione Alilauro Gruson con sede a Sorrento, che ha attivato questo nuovo collegamento che dal molo Beverello a Napoli consentirà agli utenti di arrivare a Positano via mare, in modo comodo e veloce.

La nuova linea estiva sarà attiva dal lunedì alla domenica con due servizi giornalieri, uno all’andata e uno al ritorno, collegando le due località campane facendo tappa a Sorrento.

A Sorrento ci sarà il cambio per Positano raggiungendo il mare della Costiera Amalfitana evitando il traffico e lo stress dei lunghi spostamenti in auto tra caldo, code chilometriche e difficoltà nel trovare parcheggio.

Orari e prezzi dell’Aliscafo Napoli-Positano

Per l’estate 2021 sarà attiva la linea di aliscafi tra Napoli e Positano con partenze giornaliere dal lunedì alla domenica. Di seguito gli orari:

Da Napoli Molo Beverello partenza alle 9.00 con cambio a Sorrento per Positano.

Da Positano Partenza alle 15:40 con cambio a Sorrento per Napoli

Tipologia biglietto Solo andata Andata e Ritorno

Ordinario € 18,00 € 36,00

Bambini 2-12 anni € 11,00 € 22,00

Gruppi (15 pax min) € 15,00 € 30,00

Bagagli € 2,10 —

Bicicletta € 6,50 —

Animali domestici € 4,20 —

Biglietti aliscafo Napoli-Positano: Informazioni e prenotazioni

Il sito di riferimento per l’acquisto online dei biglietti è Alilauro Gruson. Per ulteriori informazioni l’utenza può rivolgersi al numero di telefono 081 878 14 30 o inviare un email all’indirizzo info@alilaurogruson.it

