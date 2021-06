Campania Express: il treno diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento

Il treno diretto per Sorrento “Campania Express” con posti riservati, assistenza a bordo e in stazione, aria condizionata fermerà solo nelle località turistiche della zona come Ercolano, Pompei, Castellammare e paesi sorrentini

Riprende il servizio del treno speciale dell’EAV, ex Circumvesuviana, che con “Campania Express”, da sabato 5 giugno 2021 collegherà con posti riservati e vagoni climatizzati la città di Napoli ad alcuni dei posti più belli della costiera Sorrentina passando per mete turistiche e archeologiche, come Pompei, Ercolano e Sorrento.

Il “Campania Express” effettuerà 8 corse giornaliere, inclusi i festivi, lungo la tratta Napoli-Sorrento effettuando solo le fermate nelle stazioni di Ercolano Scavi, Pompei – Villa Misteri e di Castellammare di Stabia- funivia del Faito con fermate ulteriori previste solo in costiera anche a Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, S. Agnello con termine corsa a Sorrento. Il servizio riprenderà quest’anno sabato 5 giugno.

Un treno speciale con posti riservati e servizio di assistenza a bordo

Il “Campania Express” prevede posti riservati e, questo tipo di biglietto, si potrà acquistare online o nei punti vendita InfoPoint EAV di Porta Nolana – Garibaldi – Montesanto. E’ inoltre possibile acquistare biglietti, senza diritto al posto a sedere, nei venti minuti precedenti la partenza del treno presso le biglietterie EAV di: Ercolano – Pompei Villa Misteri – Vico Equense – Sorrento – Napoli Porta Nolana – Napoli Piazza Garibaldi.

I treni sono organizzati con servizi di accoglienza a bordo ed a terra con hostess e steward e garantite corsie e canali dedicati per l’imbarco e lo sbarco dei viaggiatori nelle stazioni. Al momento, come da direttive nazionali, ci sarà una limitazione di capienza dei mezzi al 50% in attesa di nuove indicazioni.

Campania Express: maggiori info

Prezzi: max 19 € A/R per Napoli – Sorrento (10€ singola tratta) – prezzi intermedie per le tratte più corte

max 19 € A/R per Napoli – Sorrento (10€ singola tratta) – prezzi intermedie per le tratte più corte Orari: Napoli – Sorrento 9,06-11,36- 15,36-18,06

Napoli – Sorrento 9,06-11,36- 15,36-18,06 Maggiori informazioni: orari precisi per ciascuna tratta e prezzi

Maggiori informazioni – EAV Campania Express 2021

