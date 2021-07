Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

ph. Amedeo Benestante

Christian Leperino un giovane pittore e scultore napoletano formatosi all’Accademia di Belle Arti di Napoli ha sistemato una sua installazione nel Duomo di Napoli. Per la prima volta l’arte contemporanea entra nello storico Duomo

Per la prima volta una mostra di arte contemporanea nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione Dodici volti nel volto dell’artista Christian Leperino, a cura di Alessandra Troncone e rimarrà fino al 19 settembre 2021.

Nelle nicchie della cappella si potranno infatti ammirare dodici ritratti in gesso che instaurano un dialogo silenzioso con il luogo sacro. Il numero dei calchi, 12, rievoca quello degli Apostoli, discepoli di Cristo e pilastri su cui si regge simbolicamente la Chiesa e architettonicamente lo stesso Duomo di Napoli.

Sculture particolari, di arte contemporanea, che sono state realizzate inizialmente in un laboratorio svolto dall’artista con alcuni detenuti nel carcere di Poggioreale, a Napoli. I calchi sono stati poi rielaborati in volti dalla profonda espressività.

L’installazione, che ha ottenuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, è stata sistemata nel Duomo all’inizio del mese di Maggio 2021 e resterà visibile al pubblico per tutto il periodo dei festeggiamenti del Patrono di Napoli che conducono alle celebrazioni del 19 settembre 2021.

Christian Leperino è un giovane pittore e scultore napoletano, cresciuto nella periferia est di Napoli che si è formato all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Le sue opere sono presenti in collezioni museali e spazi pubblici come il Museo MADRE Napoli, il Castello Aragonese di Ischia, MMOMA – Moscow Museum of Modern Art di Mosca, IICT di Tokyo ed anche nella Stazione Ferroviaria di Mergellina a Napoli

