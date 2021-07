Agorà Scarlatti, spettacoli teatrali e concerti all’aperto di sera al Vomero | Programma completo

A pochi passi da Piazza Vanvitelli al Vomero Agorà Scarlatti propone, oltre ai film all’aperto, anche 5 spettacoli all’aperto e 12 interessanti concerti nella grande arena dell’Istituto Salesiano del Vomero con oltre 460 posti seguendo le normative vigenti

Dal 18 luglio al 5 settembre 2021, oltre ad una bella rassegna di film all’aperto, ci saranno 5 spettacoli teatrali all’aperto da non perdere al Vomero inseriti nella programmazione di Agorà Scarlatti. Gli spettacoli si svolgeranno nelle immediate vicinanze di Piazza Vanvitelli nell’ampio chiostro della struttura dell’Istituto Salesiano Don Bosco del Vomero in Via Scarlatti.

Sul palco grandi attori napoletani come Rosalia Porcaro, Paolo Caiazzo, Gino Rivieccio, Ciro Ceruti e Francesco Viglietti che presenteranno le loro divertenti commedie nel fresco del grande spazio all’aperto di Agorà Scarlatti. Ecco le date degli spettacoli teatrali all’Agorà Scarlatti:

18 Luglio – Rosalia Porcaro in “Semp’essa”

25 Luglio – Paolo Caiazzo in “Terrone si nasce”

1 Agosto – Gino Rivieccio in “Stiamo freschi”

22 Agosto – Ciro Ceruti in “Vita”

5 Settembre – Francesco Viglietti in “L’aria s’adda cagnà”

🎫 Biglietti acquistabili su Ticketone oppure su Go2 o al botteghino del chiostro in via Scarlatti 19

Anche 12 grandi concerti dal vivo nel grande spazio all’aperto nel centro del Vomero

Da non perdere anche 12 concerti dal vivo con grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.

Grande musica e grandi nomi sul grande palco dell’Agorà Scarlatti saliranno infatti il trombettista jazz internazionale Paolo Fresu in trio, la cantante Tosca e poi tanti altri grandi artisti da Sergio Caputo a John Patitucci in trio ma anche la brava Monica Sarnelli e la jazzista napoletana Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Carlo Lomanto.

Da non perdere anche gli altri appuntamenti con Rita Marcotulli & Chiara Civello in duet, con gli Alma Partenopea con l’Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli che aprirà la stagione dei concerti e con tanti altri grandi artisti che si esibiranno al Vomero. Ecco il programma di dettaglio:

16 Luglio – Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli e premio Agorà a Giacomo Rizzo

17 Luglio – Karima Jazz 4ET

20 Luglio – “Le 8 stagioni” di Vivaldi – Piazzolla | Orchestra unione musicisti

21 Luglio – John Patitucci trio feat. Chris Potter & Brian Blade

23 Luglio – Tosca

28 Luglio – Paolo Fresu trio

5 Agosto – Walter Ricci 4ET feat. Stefano Di Battista

8 Agosto – Monica Sarnelli

13 Agosto – Zamuner & Moriconi duet Carlo Lomanto 4ET doppio live

26 Agosto – Rita Marcotulli & Chiara Civello duet

29 Agosto – Alma Partenopea “Emozioni”

4 Settembre – Sergio Caputo

Agorà Scarlatti al Vomero

L’Agorà Scarlatti è un grande spazio all’aperto nel centro del Vomero, una grande arena da 460 posti a sedere sistemati in sicurezza nel rispetto delle normative vigenti con un ampio un palco di 14 x 8 m con uno schermo per le proiezioni cinematografiche da 10×7 m con relativo impianto audio/luci. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. Da non perdere anche le proiezioni serali di film di cui vi abbiamo già parlato.

L’arena dell’Agorà Scarlatti è facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici, e si trova a pochi metri da Metro Linea 1 Vanvitelli e dalla fermate delle 3 funicolari del Vomero. Per chi volesse raggiungerla in auto c’è il parcheggio convenzionato affianco al supermercato a 5 euro tutta la sera in via Morghen 28/30 Napoli

Maggiori informazioni – Agorà Scarlatti –

