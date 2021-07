Cinema all’aperto di sera al Vomero: il programma completo di Agorà Scarlatti

Una bella rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli, con un programma interessante, ben 460 posti a sedere ben distanziati e la possibilità di parcheggiare a pochi passi

Da mercoledì 14 a sabato 31 luglio 2021 si terrà la rassegna di cinema all’aperto al Vomero, inserita nel programma estivo di Agorà Scarlatti, che sarà ospitato nelle immediate vicinanze di Piazza Vanvitelli nell’ampio chiostro della struttura dell’Istituto Salesiano Don Bosco del Vomero in Via Scarlatti.

Un grande spazio all’aperto nel centro del Vomero, una grande un’arena da 460 posti a sedere sistemati in sicurezza nel rispetto delle normative vigenti con un ampio un palco di 14 x 8 m con uno ampio schermo per le proiezioni cinematografiche da 10×7 m con relativo impianto audio/luci. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 ed oltre alla rassegna di cinema si terranno anche degli spettacoli teatrali e dei concerti dal vivo di cui pubblicheremo a breve il programma di dettaglio.

Programma della rassegna cinematografica 2021 al Vomero

14 Luglio – Lo Sparviero (interverrà il protagonista Patrizio Oliva). Nel corso della serata verrà consegnato un riconoscimento alla squadra di pallanuoto di serie B Cesport.

15 Luglio – Nomadland

19 Luglio – Rifkin’s Festival

22 Luglio – Minari

24 Luglio – Il buco in testa

26 Luglio – Il Concorso

27 Luglio – La tristezza ha il sonno leggero

29 Luglio – Crudelia

30 Luglio – Il cattivo poeta

31 Luglio – The Father

In data ancora da definire è anche prevista la proiezione del film “Benvenuti in casa Esposito” con la presenza del cast.

Biglietti Cinema all’Aperto Agorà Scarlatti

I biglietti per il cinema hanno un prezzo unico di 5 euro e sono acquistabili tramite il circuito: agorascarlatti.18tickets.it oppure al botteghino del chiostro in via Scarlatti 19 Napoli. L’arena dell’Agorà Scarlatti è facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici, e si trova a pochi metri da Metro Linea 1 Vanvitelli e dalla fermate delle 3 funicolari del Vomero. Per chi volesse raggiungerla in auto c’è il parcheggio convenzionato affianco al supermercato a 5 euro tutta la sera in via Morghen 28/30.

