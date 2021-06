Riapre Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli: ingresso gratis e giostre a 2 e 3 euro

Riapre lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro.

Riapre l‘Edenlandia lo storico parco dei divertimenti di Napoli. Edenlandia fa parte della storia della città di Napoli perché fu costruita nel 1965 e all’epoca era il primo parco giochi in Italia e uno tra i primi parchi a tema in Europa. In questa settimana Edenlandia ha finalmente riaperto al pubblico, per la gioia di grandi e piccoli, con tante attrazioni e anche spettacoli che andranno in scena fino alle 22,30. Il parco resterà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 22.30, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 24.00.

Ingresso gratis e tante le attrazioni aperte e a prezzi popolari

A Edenlandia l’ingresso al parco non si paga, è gratis come anche gli spettacoli, e ci saranno tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro con solo i kart a 5 €.

Eccovi l’elenco di quelle aperte e i prezzi:

Trenino di Edenlandia 3€

Ruota Panoramica 3€

Calcetta 3€

Galeone/Castello 2€

Gommoncini 3€

Jump Around 2€

Autoscontro 2€

Mini Autoscontro 2€

La Casa delle Beffe 2€

Dumbo 2€

Jumping 3€

Happy Swing 2€

Carosello Cavalli 2€

Playground 3€

Saltamontes 3€

Tappetino volante 3€

Ranger 3€

Music express 3€

Trenino Express 3€

Kart 5€

Per maggior sicurezza niente più card ma voucher

A Edenlandia per garantire maggiore sicurezza non verrà più utilizzata la card e alle casse i visitatori riceveranno un voucher usa e getta. Per chi ha ancora le card le potrà convertire in cassa con i voucher e l’eventuale credito residuo verrà trasferito interamente sul Voucher.

A Edenlandia anche tanti spettacoli in programma che cambiano ogni giorno e riaperte in sicurezza anche molte attività del food presenti nel parco.

