Escursione guidata in water bike nel mare di Posillipo a Napoli

Uno speciale tour della durata di due ore nelle trasparenti acque di Posillipo, vicino a Palazzo Donn’Anna su una nuova ed esclusiva water-bike (un incrocio tra una bici d’acqua ed un kayak).

Da qualche tempo c’è la possibilità di andare sul mare di Posillipo a Napoli con un nuovo e originale mezzo. Parliamo di un water bike cioè di un particolare ed esclusivo bici-kayak (o bici galleggiante) che si può noleggiare per due ore a Napoli, a Posillipo, vicino a Palazzo Donn’Anna, partecipando così ad un tour guidato della durata di due ore lungo la costa di Posillipo.

Questo water bike si guida come una bicicletta, ed è fissato su un Kayak. Praticamente, dopo aver indossato un giubbotto di salvataggio ci si ritrova a pedalare su una esclusiva bici-kayak per partecipare ad un tour guidato nelle trasparenti acque della costa di Napoli.

Il tour guidato in water bike nel mare di Posillipo

Questi particolari Tour guidati prevedono un giro in mare in gruppo in sella a veicoli futuristici che uniscono la staticità delle cyclette al galleggiamento dei kayak.

Il tour prevede un’uscita in gruppo nelle acque di Posillipo, indossando giubbotto di salvataggio muovendosi sotto costa per circa due ore, con partenza dalla base che si trova vicino a Palazzo Donn’Anna a Napoli.

Durante l’estate ci sarà anche possibilità di fare una nuotata nelle grotte di Trentaremi e si potrà anche passare, pedalando sull’acqua, davanti a Villa Rosebery, la villa sul mare di Posillipo del Presidente della Repubblica.

Come prenotare un’escursione guidata in Water Bike a Napoli

Il Punto di incontro di Water Bike Campania è a Largo Donn’Anna 9, a Posillipo a Napoli. L’escursione guidata in water Bike si può effettuare la mattina, ore 9, e il pomeriggio, alle 16, e costa 35 euro a persona. Il Tour è previsto per massimo 9 persone. Nell’escursione in water bike di 2 ore è previsto il noleggio di una water bike, il giubbotto di salvataggio, il copriscarpe impermeabile, una borsa da bici e una fermata per nuotare (durante l’estate). L’escursione si terrà se le condizioni marine lo permettono.

