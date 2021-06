Napoli City Sightseeing: ricominciano le corse quotidiane a Napoli

Riprese in città le corse dei caratteristici bus rossi a due piani diventati il simbolo del turismo in tutto il mondo

A partire dl 18 giugno 2021 sono ripartite le corse quotidiane dei grandi bus rossi turistici City Sightseeing che gireranno di nuovo per far scoprire Napoli e gli straordinari luoghi simbolo di questa meravigliosa città. Disponibili ogni giorno le corse della Linea A per scoprire la bellezza del suo centro storico e quelle della Linea B che porteranno i passeggerei tra gli spettacolari paesaggi del Golfo fino a Capo Posillipo.

Due linee per conoscere le bellezze di Napoli

Per ora ripartono le 2 corse cittadine verso il Centro Storico e verso Posillipo ma a breve si spera che riprenderanno al più presto anche le altre verso gli altri posti splendidi della Campania come il Vesuvio, Ercolano, Caserta, Capodimonte e Costiera Amalfitana e tutte le altre linee.

Sui bus rossi di Napoli City Sightseeing sono stati attivati tutti i dispositivi di sicurezza raccomandati dalle norme vigenti come rispetto delle distanze sociali, gel disinfettante a bordo bus, misurazione della temperatura e uso obbligatorio delle mascherine. I due percorsi attivi saranno la linea A storica e linea B panoramica e partiranno dal capolinea di Largo Castello, in piazza Municipio vicino al Castel Nuovo o Maschio Angioino, dalle 9:30 alle 17:00.

Napoli City Sightseeing, maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata