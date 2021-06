Aperta a Napoli la Spiaggia delle Monache di Posillipo: come prenotare l’ingresso alla spiaggia libera

© Francesco Moggio - mojofrancesco (IG)

Una bella spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna finalmente ripulita e riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 350 persone al giorno potranno fare il bagno gratis a Posillipo. Ma non dimentichiamo che, sempre su prenotazione, si può fare il bagno anche alla Gaiola

La Spiaggia delle Monache è una delle poche spiagge libere di Napoli e si trova a Posillipo nella parte bassa, nelle vicinanze del famoso Palazzo Donn’Anna: viene chiamata così perché in passato vi facevano il bagno le monache di un vicino convento sul mare ormai in disuso.

La spiaggia è raggiungibile da un accesso che si trova su via Posillipo, dal lato opposto al mare, poco prima di via del Parco Carelli e che serve uno degli “storici” lidi di Posillipo. Dall’ingresso di questo lido c’è un camminamento che consente di raggiungere in modo semplice la spiaggia libera.

Vogliamo anche ricordarvi che da qualche tempo è possibile anche fare il bagno, sempre su prenotazione, nella bellissima spiaggia libera della Gaiola a Napoli.

Come prenotare l’accesso alla spiaggia libera delle Monache a Napoli

Dal 30 Giugno 2021 il Comune di Napoli metterà a disposizione un app per prenotare l’ingresso alla spiaggia libera “delle Monache”.

Sulla pagina web del Comune di Napoli, dal giorno 30 Giugno 2021 cliccando sul seguente link (nel caso in cui non funzionasse riprovare in un secondo momento) si potrà effettuare la prenotazione per una giornata al mare seguendo le indicazioni e regole seguenti:

Il numero di posti disponibili in spiaggia ogni giorno è di 350;

la prenotazione effettuata vale per tutta la giornata ossia per l’unica fascia oraria 8.30-18.00.

La prenotazione sarà per un max di 5 persone per volta, di cui almeno 1 adulto;

Per ogni persona bisogna inserire nome, cognome, luogo e data nascita, email, telefono, Codice Fiscale;

Sarà possibile prenotare massimo 2 accessi a settimana (dal lunedì alla domenica) per consentire al maggior numero di persone di accedere al lido durante la settimana;

La fascia oraria di prenotazione fino alle ore 14;

ci sarà la possibilità di cancellazione della prenotazione;

Si fa presente che a chi manterrà la prenotazione senza poi recarsi in spiaggia verrà bloccata la possibilità di prenotazione per i successivi 15 giorni.

Spiaggia delle Monache a Posillipo

Il sistema di prenotazioni utilizzato dal Comune è lo stesso che viene utilizzato per le prenotazioni delle visite ai musei o quelle a Palazzo San Giacomo. Una modalità che faciliterà l’accesso alla spiaggia pubblica per tutti i cittadini e che è simile a quello usato con successo anche dalla Gaiola.

Ci saranno alcune norme di comportamento da rispettare sulla spiaggia delle Monache come:

il divieto di abbandono di rifiuti

la raccomandazione di evitare di introdurre plastiche

la raccomandazione di non abbandonare cicche nella sabbia

Maggiori informazioni Comune di Napoli

