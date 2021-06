Riapre la spiaggia della Giaola a Napoli: come prenotare per accedere alla splendida Riserva marina di Posillipo

© Alberto Fiumicino

Riapre sabato la bellissima spiaggia della Gaiola con l’inaugurazione e le prenotazioni obbligatorie per fare i bagni nell’area marina protetta. Ecco come prenotare

Sabato 5 Giugno 2021 in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente riapre a Napoli la straordinaria Riserva marina e Parco archeologico sommerso della Gaiola con la spiaggia per la balneazione pubblica ospitata al suo interno. Si potrà dunque fare il bagno in una zona bellissima e incontaminata di Posillipo a Napoli all’interno della Riserva Marina della Gaiola.

Il Parco Sommerso di Gaiola era chiuso da oltre 6 mesi a seguito delle disposizioni a livello nazionale per la chiusura al pubblico dei Luoghi della cultura e in questi mesi sono stati fatti alcuni importanti lavori di restauro e messa in sicurezza della zona.

Sistemati i muri di contenimento del terrapieno che costeggia la lunga pedamentina di accesso al Parco che parte da Discesa Gaiola e poi sistemata anche la banchina del porticciolo danneggiata dalle mareggiate. In questi giorni poi, grazie ai volontari del CSI Gaiola onlus, sono state ripulite la spiaggia e la scalinatella, invasa da rovi e cespugli dopo il lungo periodo di chiusura.

Come prenotare un bagno nella Riserva Marina della Gaiola

Da sabato 5 Giugno 2021 si potrà fare di nuovo un bagno sulla splendida spiaggia dell’area protetta seguendo le misure previste di contingentamento degli accessi.

Il nuovo sistema di prenotazione permette all’utente di prenotare l’accesso per più di due turni a settimana e penalizza chi poi non va privando inutilmente altri utenti di posti utili. Ci saranno due turni di accesso al giorno (9:00-13:00 e 14:00-18:00) con 100 persone per turno per un totale quindi di 200 bagnanti al giorno.

Le prenotazioni si possono effettuare al seguente link:

Prenotazioni Gaiola

