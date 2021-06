L’Amica Geniale: la 3° stagione in onda su RAI 1 all’inizio del 2022

Dopo il grande successo delle prime due serie arriverà in televisione, all’inizio del 2022 anche la terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta, girata tra Caserta e Napoli tra Piazza Dante, Piazza del Gesù e non solo

Annunciata ufficialmente dalla RAI l’uscita della nuova serie tratta dai libri di Elena Ferrante: L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta per la regia di Daniele Luchetti. Anche per questa terza serie della famosa Fiction ci saranno 4 puntate che andranno in onda su RAI 1 nei primi mesi del 2022 e che continueranno la storia delle due amiche Elena e Lila. Sarà un’altra travolgente serie targata HBO-Rai Fiction e proseguirà nel racconto dell’amicizia tra le due ragazze diventate oramai adulte.

La storia delle due amiche Elena e Lila

Elena, che è la voce narrante e nelle storie, racconta della sua “Amica Geniale” ed è andata via dal rione da tempo studiando alla Normale di Pisa: laureata si è sposata con il figlio di un famoso professore e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte della buona società.

Lila si è sposata a sedici anni, ma ha oramai lasciato il marito e il benessere che portava il suo lavoro nella salumeria e nel negozio di scarpe ed è andata via di casa, Ora vive con il suo figlio piccolo in condizioni difficili e fa l’operaia lavorando duramente. La trama della terza serie

Storia di chi fugge e di chi resta: la terza serie

La nuova storia della Ferrante ci porta velocemente negli anni settanta, tra speranze, incertezze e tensioni raccontandoci di un legame tra le due donne sempre fortissimo ma a volte doloroso tra scenari e incontri che riservano prospettive inattese e storie nuove.

La terza serie dell’Amica Geniale non avrà più la regia di Saverio Costanzo, figlio di Maurizio ma da Daniele Lucchetti e sembra che non ci saranno nuove attrici per le protagoniste Lila e Lenù che, anche da adulte, saranno interpretate ancora da Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Il set della Fiction sarà sempre a Caserta ma molte scene girate a Napoli

La maggior parte delle riprese è stata effettuata a Caserta nell’ex area industriale Saint Gobain di Marcianise dove, fin dalla prima serie, è stato ricostruito il rione Luzzatti di Gianturco in stile anni 50 con sei palazzine e una chiesa per ricreare l’ambiente de “L’amica geniale” che ogni volta si “adatta” ai vari episodi.

Molte delle scene in esterno di questa terza serie sono state girate naturalmente a Napoli a Piazza Dante, a Piazza del Gesù e in tanti altri luoghi della città. Altre scene sono state girate anche a Torre Annunziata in particolare nella vecchia Real Fabbrica d’Armi Borbonica, anche conosciuta come Spolettificio e nelle strade vicine allo stabilimento militare. La terza serie è stata girata anche a Firenze, nel centro storico, tra Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce, Piazza Santissima Annunziata e alcune location private..

La bella serie dell’Amica Geniale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata