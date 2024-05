Cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2024

© Foto di Jerry Zhang su Unsplash

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2024 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani.

Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Gli Eventi consigliati nel Weekend

Lucciole e Sibilla al Lago d’Averno

contenuto sponsorizzato #adv

Nei giorni 1 e 2 giugno 2024 alle ore 20.15, in punta di piedi andremo ad esplorare le sponde del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. La visita guidata rientra nella XII edizione dell’appuntamento culturale “Lucciole e Sibilla” che si svolge all’interno dell’area protetta del Parco regionale dei Campi flegrei, immersi nello scenario mitico del lago “aornos”. Il lago senza uccelli nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, è circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei racconti legati ad Ulisse e ad Enea. In questo periodo dell’anno si presenta al visitatore la “Danza delle lucciole” con un gioco di luci naturali ad alto tasso di emozioni che solo la natura incontaminata può regalare. Il percorso archeologico-naturalistico, guidato da guide turistiche regionali, ci condurrà lungo le sponde del lago e attraverso i sentieri si potrà godere lo spettacolo delle lucciole ricordando la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori. Il percorso prevede una sosta all’Incanto dell’Averno con degustazione di vino falanghina e bruschette. Evento nei giorni, 1 e 2 giugno ore 20.15 – Costi, Adulti 15 euro a persona, Bambini dai 6 ai 17 anni 5 euro, Bambini gratuito fino ai 5 anni – Dove, Appuntamento al Ristopub Caronte in via Lago d’Averno. – Orario, L’appuntamento è alle 20.15, si raccomanda di partire con anticipo poiché la zona potrebbe essere trafficata. Arrivati al ristorante Caronte (estraneui all’evento) chiedere di Raffaella. Si raccomanda la puntualità. – Parcheggi – Parco dei laghi; Parcheggio 100 metri prima di arrivare da Caronte sulla destra in traversa Strigari; Nei pressi di Caronte se c’è spazio.Attenzione – L’organizzazione non è responsabile di una mancata presenza delle lucciole. Il fenomeno potrebbe variare in base alle condizioni climatiche.- Suggerimenti – Consigliamo di impostare sul navigatore o google maps via Italia Pozzuoli (NA) – Contatti e Informazioni – Prenotazione obbligatoria al 3888352036 con sms whatsapp indicando nominativo e numero di persone. Partner e info: Gruppo archeologico dei Campi flegrei

Questo weekend da non perdere

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Sagre, feste in Campania nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2024

Visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2024

Eventi vicino a Napoli e in Campania dal 30 maggio al 2 giugno 2024

Cosa fare Gratis a Napoli e in Campania dal 30 maggio al 2 giugno 2024

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania

Gli spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere a Napoli

Ritorna a Napoli il Festival Pianistico al Teatro di San Carlo

Dal 25 al 31 Maggio ritorna al Teatro di San Carlo l’appuntamento con il Festival Pianistico con 4 importanti musicisti di livello internazionale. Quattro concerti da non perdere Festival Pianistico

Aperitivo Artistico a Santa Maria la Nova: aperitivo, visita e performance musicale

Sabato 1 giugno a partire dalle ore 17 ritorna a Santa Maria la Nova l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA con aperitivo, visita e performance musicale Aperitivo Artistico

Il Giardino Segreto della Reggia di Portici con visita guidata e performance musicale

Sabato 1 giugno 2024 si terrà un evento molto suggestivo nella bellissima Reggia di Portici. Ci sarà un percorso dal Palmeto al Giardino Segreto dell’orto botanico con aneddoti ed introduzioni storiche a cura dell’attore Giovanni del Monte L’evento si concluderà con una magica performance musicale. . Giardino Segreto della Reggia

“Preview Vitigno Italia” a Napoli, al Tramonto, nel verde della Villa Floridiana

Il 31 Maggio e il 1 Giugno 2024, dalle 19:00 alle 24:00, ci sarà un simpatico evento nel verde di Villa Floridiana al Tramonto. “Preview Vitigno Italia”, due serate con buon vino tra il verde della villa vomerese. Da non perdere Preview Vitigno Italia

Dignità Autonome di Prostituzione a Napoli a Castel Sant’Elmo

Dal 29 giugno a domenica 7 luglio 2024 la speciale versione di Dignità Autonome di Prostituzione nella splendida Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo a Napoli. Dignità Autonome

Ritornano i concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore a Napoli

Fino al 15 Giugno una bella rassegna musicale gratuita Napoli nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore con tre concerti in programma – Società Polifonica Pietrasanta.

Racconti per Ricominciare il festival teatro al tramonto nei luoghi più belli in Campania.

Spettacoli al tramonto a 10 euro per il festival di teatro al tramonto che si svolge nei luoghi più suggestivi della Campania dal 16 maggio al 2 giugno 2024, Racconti per Ricominciare,,

Concerto gratuito dell’Orchestra del San Carlo sul Monte Echia: come prendere i biglietti

Il 29 maggio alle 19 sul Monte Echia si terrà un un bellissimo concerto gratuito dell’Orchestra del San Carlo diretta da Maurizio Agostini concerto gratuito del San Carlo

“Palazzo Reale Fest”: a Napoli la musica di sera nel Giardino Romantico di Palazzo Reale

Palazzo Reale Fest il grande evento con musica con aperitivi in alcune sere nel Giardino Romantico di Palazzo Reale. Dal 12 maggio al 13 giugno dalle 19 “Palazzo Reale Fest

“This Is Wonderland”alla Mostra d’Oltremare il mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Dal 1 giugno a Napoli “This Is Wonderland” nella Mostra d’Oltremare al Laghetto di Fasilides.100 artisti internazionali uno spettacolo indimenticabile in una suggestiva area di 40.000 mq tra installazioni luminose e opere d’arte. This Is Wonderland

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 4 dicembre 15 concerti della Fondazione F. M. Napolitano nel Circolo Canottieri Napoli al Molosiglio alle ore 20 con tanti eccezionali artisti. Pross. 5 giugno Concerti al Circolo Canottieri

I concerti del Festival del Barocco Napoletano nei luoghi più belli di Napoli

Fino al 27 maggio i concerti del Festival del Barocco Napoletano, che si svolgeranno in alcuni dei luoghi della musica del ‘600 e del ‘700 napoletano. 27 maggio, Chiesa dei Santi San Cosma e Damiano Festival del Barocco

Concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti nelle sedi dell’Università Federico II

Fino al 2 giugno i Concerti per Federico, rassegna gratuita con i concerti della Nuova Orchestra Scarlatti nelle sedi della Università 31 maggio Cortile delle statue Concerti per Federico

Le “Fiabe di Primavera” ritornano nel Real Orto Botanico di Napoli

Anche quest’anno fino al 2 giugno le rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli . “Fiabe di Primavera”

23 concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Dal 1 marzo al 28 giugno 2024 nel Conservatorio di San Pietro a Majella la rassegna “I concerti del Conservatorio” con tanti concerti gratuiti– concerti gratuiti nel Conservatorio

“Diego Vive”: a Napoli un grande parco a tema dedicato a Diego Armando Maradona

Per la prima volta al mondo un parco a tema dedicato ad un atleta e sarà a Napoli dal 15 maggio al 31 luglio nel grande parco della ex Base Nato “Diego Vive dopo girerà il mondo Diego Vive

A Napoli il COMIC(ON)OFF, la rassegna di eventi gratuiti dedicati al fumetto

Ingresso gratuito fino all’11 giugno a Napoli per la rassegna COMIC(ON)OFF che “invaderà” la città riportando ncora una volta Napoli sulla scena internazionale del fumetto COMIC(ON)OFF

“E’ aperto a tutti quanti”: tanti concerti gratuiti alle Gallerie d’Italia su via Toledo

Fino al 13 Luglio “E’ aperto a tutti quanti”, i concerti gratuiti presso le Gallerie d’Italia con il Conservatorio San Pietro a Majella – mercoledì e sabato “E’ aperto a tutti quanti”

La rassegna “Parliamo di Musica” al Conservatorio San Pietro a Majella ad ingresso libero

Fino al 1 giugno 2024 tanti interventi musicali e incontri con gli autori ad ingresso libero al Conservatorio San Pietro a Majella prossimo 1 giugno –Parliamo di Musica

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

Il Cineforum di Arci Movie con grandi film a pochi euro e incontri con registi e attori

lo “storico” Cineforum di Arci Movie (con abbonamento a 50 euro per ben 25 film) e ci sarà anche l’ingresso gratuito alle iniziative dalla rete nazionale Arci Il Cineforum di Arci Movie

Ludovico Einaudi in un concerto straordinario nell’Anfiteatro di Pompei

Grandi eventi questa prossima estate nel Parco Archeologico di Pompei: tra questi da non perdere il 12 luglio 2024 nello straordinario Anfiteatro romano il tour italiano di Ludovico Einaudi con il suo “In A Time Lapse”. Ludovico Einaudi a Pompei

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: in vendita i ticket

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, I biglietti sono già in vendita ‘Da Sud a Nord’

Visite guidate e altri eventi per scoprire le bellezze della città

Sorella acqua: passeggiate letterarie gratuite in Villa Floridiana a Napoli

Dal 7 al 29 maggio 2024, nell’ambito del Maggio dei Monumenti delle passeggiate letterarie gratuite in Villa Floridiana al Vomero per l’evento “Sorella acqua”.

A Napoli il «Maggio di Pizzofalcone» per riscoprire la storica collina: il programma

Dal 4 al 31 maggio la I^ ed. del Maggio di Pizzofalcone con tanti eventi, passeggiate turistiche e iniziative per conoscere e valorizzare e riscoprire i luoghi della collina di Pizzofalcone. Una zona con tanti tesori nascosti Maggio di Pizzofalcone

Aperture speciali dei Musei Universitari della Federico II per il Maggio dei Monumenti

I bellissimi Musei dell’Università Federico II saranno aperti a pagamento dalle 9:30 – 13:30 di tutti e 5 musei anche il 1 giugno per il Maggio dei Monumenti

Maggio dei Monumenti: visite guidate al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon

Fino al 2 giugno visite guidate alla scoperta Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon e della Pausilypon Imperiale. Le visite saranno 6 giorni a settimana, ad esclusione del lunedì dalla Grotta di Seiano su Discesa Coroglio: 7€ (adulti), 4€ (dai 6 ai 14 anni); gratuito sotto i 6 anni Visite al Pausilypon

Il Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Ritornano a Napoli gli spettacoli della rassegna Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti in case private. Pross 1 giugno – Il Teatro cerca Casa

La rassegna “Parliamo di Musica” al Conservatorio San Pietro a Majella ad ingresso libero

Fino al 1 giugno 2024 tanti interventi musicali e incontri con gli autori ad ingresso libero al Conservatorio San Pietro a Majella Prossimo Sabato 1 giugno Parliamo di Musica

Riparte l’Archeotreno: da Napoli Centrale ai tesori di Paestum in treno storico

In Campania l’Archeotreno, il treno storico che ci consentirà di andare dal centro di Napoli all’area archeologica di Paestum, patrimonio mondiale dell’umanità. UNESCO. Prossimo 2 giugno

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con uno straordinario percorso sotterraneo

Lo straordinario Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite che si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre 2024 con 6 turni, e con un’interruzione nei mesi di luglio e agosto. Prezzo 5 euro. Visite al Teatro Antico di Ercolano

Visite guidate alla Chiesa di San Giuseppe dei Nudi e alla famosa “Mazzarella”

Per il Maggio dei Monumenti dal 3 al 31 maggio a Napoli visite guidate al Museo, Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera del Vestire i Nudi San Giuseppe dei Nudi

Maggio della Cultura a Gragnano con oltre 30 eventi per tutto il mese

Tanti eventi fino al 29 maggio a Gragnano per il Maggio della Cultura una rassegna voluta dal Comune che presenta oltre 30 eventi per tutto il mese e con il Primo Festival dell’Arte al Borgo di Castello. Maggio della Cultura a Gragnano

Maggio dei Monumenti: a Napoli aperture gratuite di Palazzi e Siti straordinari

dal 3 maggio al 2 giugno 2024 il Maggio dei Monumenti dedicato alle “Acque di Napoli”. Di seguito le aperture gratuite di Palazzi e Siti straordinari in genere chiusi. Visite ai siti chiusi

Maggio dei Monumenti: tante visite guidate alla scoperta dell’acqua di Napoli

Tante visite guidate, una “mostra diffusa” in tutti i weekend di maggio e il 1° giugno con 3 incontri giornalieri per scoprire le acque di Napoli attraverso 5 itinerari. Maggio Monumenti

A Napoli un ciclo di incontri gratuiti sulla lingua napoletana

Al MUSAP, il Circolo Artistico Politecnico di Napoli a Piazza Trieste e Trento di terrà un ciclo di 9 incontri gratuiti sulla lingua napoletana.Prossimo 27 maggio DIALETTO E CUCINA ncontri gratuiti al Musap

Dove fare il bagno in Campania: le 20 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2024

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque con ben 20 località che hanno conquistato la bandiera Blu l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. le Bandiera blu in Campania

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann

Al Mann di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tanti incontri ad ingresso libero. giovedi 23 ore 16 – Il progetto “Collezione Spinelli”: Incontri di Archeologia

Ripristinato, dopo anni il datario del Maschio Angioino: tanti turisti in fila per la foto

E’ stato ripristinato l’antico datario del Maschio Angioino in piazza Municipio la struttura che si trova sull’aiuola davanti all’ingresso del castello e che ogni giorno indica la data quotidiana. Una storica aiuola il datario del Maschio Angioino

“Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Dall’8 marzo al 6 giugno Destinazione Donna con 7 itinerari gratuiti e 20 visite guidate in italiano e inglese per valorizzare e diffondere la cultura delle donne Destinazione Donna

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Il Flora Central, un garden bar nel cuore della Villa Floridiana a Napoli

Situato sulla scalinata panoramica della Floridiana, c’è un bar che offre un’esperienza unica: tramonti che abbracciano le colline, nelle narici il profumo del vino e tra le mani un calice o un drink artigianale che è anche una promessa di piacere. Il Flora Central

Riapre, nel centro storico la chiesa di San Nicola a Pistaso con il “Presepio di Pasqua”

Visite gratuite nel centro antico di Napoli all’antica Chiesa barocca di San Nicola a Pistaso per vedere anche, gratis, il “Presepio di Pasqua” fino al 17 maggio. “Presepio di Pasqua”

La funivia del Monte Faito: uno straordinario percorso di 8 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che in soli 8 minuti, portano agli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare funivia del Monte Faito

Riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli:

Riaperta, dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro antico a pochi passi dal Duomo. Visite gratis per i napoletani dal martedì alla domenica Chiesa dei Girolamini

Restaurato il Sepolcro di Don Pedro di Toledo nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Nella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, restaurato, il sepolcro di Don Pedro di Toledo per 20 anni viceré di Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

A Napoli ritorna la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto: arte pubblica a Napoli

Il 6 marzo è tornata in piazza Municipio una nuova e grande versione di Michelangelo Pistoletto, della Venere degli Stracci distrutta da incendio a luglio 2023. Venere degli Stracci

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità come nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum Jago Museum

Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: Luce al Rione Sanità

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc Chiesa dei Cristallini

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha villa romana

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

A breve la Stazione dell’Arte Linea 7 a Monte Sant’Angelo con l’opera di Anish Kapoor

A fine primavera del 2024 la fermata Monte Sant’Angelo della Linea 7 che collegherà le 2 ferrovie della Cumana e della Circumflegrea, passando anche per l’Università. Stazione Linea 7

Fu il Principe Raimondo di Sangro di Sansevero ad inventare il colore blu oltremare

Presentato al Museo Cappella Sansevero uno studio che prova che il principe Raimondo di Sangro riprodusse il preziosissimo pigmento blu oltremare Museo Cappella Sansevero

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti a prezzi bassi. maxistore Action

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Inaugurato il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

A Napoli arriva il ‘Libro Sospeso’: libri gratuiti per chi non può acquistarli

Napoli sempre più città della solidarietà: al via l’iniziativa del “libro sospeso” che istituisce questa nuova manifestazione solidale destinata ai giovani di Napoli ‘Libro Sospeso’

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità – un tour di 3 ore alla scoperta delle bellezze del Rione – Il Miglio Sacro

un tour di 3 ore alla scoperta delle bellezze del Rione – Visite serali alle Catacombe di San Gennaro a Napoli – le Aperivisite, con Aperitivo Visite serali Catacombe di San Gennaro

le Aperivisite, con Aperitivo Visite al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli: tanti capolavori e affreschi realizzati dal Vasari – Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

e affreschi realizzati dal Vasari – Visitabile e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte – La storica chiesa nel Bosco di Capodimonte,riaperta dopo 50 anni la chiesa di San Gennaro

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi della cucina della Nonna

Apre al Vomero la Tattoria Cucina Napoletana una gemma preziosa per gli amanti del buon cibo. Sotto la guida dello Chef Rosario Avolio, (Tatto Chef) questo locale è un vero e proprio tempio delle ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione. La “Tattoria” al Vomero

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

A Napoli Gelatosità apre anche a via Foria: il Gelato di Qualità nel Cuore di Napoli

anche in via Foria 116, un negozio di Gelatosità tra tradizione e modernità. Tra le gelaterie più celebrate e rinomate, e vincitore Gelato Festival a Napoli 2015 Gelatosità a via Foria

Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana

Da Casa Reale i piatti e le pizze, sono realizzati con prodotti locali e di qualità con vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli. Vicino al San Carlo Casa Reale a Via San Carlo

Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli

C’è Angelo Ranieri, ristoratore napoletano di terza generazione dietro Totò Sapore, un marchio che ha radici profonde nella tradizione culinaria napoletana. a Viale Gramsci. Totò Sapore

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze maggio

Anche a maggio in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli

Tra le centinaia di ottime pizzerie che troverete a Napoli vi segnaliamo quelle che oramai possiamo definire storiche Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli

All’Antico Vinaio ha aperto a Napoli: il paradiso delle schiacciate toscane in città

Ha aperto a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, al Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. . All’Antico Vinaio apre a Napoli

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana 50 Top Pizza World 2023

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

Al Maschio Angioino la mostra gratuita di Ronnie Cutrone che ha lavorato con Andy Warhol

Dal 18 maggio al 4 agosto 2024 nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli una grande mostra gratuita da non perdere, Una retrospettiva dedicata al grande artista della Pop Art statunitense, Ronnie Cutrone che fu tra gli animatori della Factory di Andy Warhol e suo assistente per un decennio. Ronnie Cutrone

Velázquez. “Un segno grandioso”: una mostra a Napoli alle Gallerie d’Italia

Fino al 14 Luglio degli straordinari dipinti di Diego Velázquez, in genere al National Gallery di Londra, saranno alle Gallerie d’Italia di Napoli assieme ad altri capolavori L’Ospite illustre

Interaction Napoli: mostra d’arte contemporanea da Made in Cloister a Porta Capuana

Fino al 28 settembre 30 artisti internazionali da Made in Cloister nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello per Interaction Napoli mostra biennale d’arte contemporanea Interaction Napoli

Tolkien a Palazzo Reale di Napoli. La prima mostra in Italia

A Palazzo Reale di Napoli fino al 2 luglio la mostra su Tolkien lo scrittore britannico autore di capolavori come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit ecc. “Tolkien. uomo, professore, autore”.

Caravaggio a Napoli. In questo periodo ben 4 opere del celebre artista nel centro di Napoli

In questo periodo si possono di ammirare nel centro di Napoli ben quattro straordinarie opere di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. 4 opere di Caravaggio nel centro di Napoli

Un altro capolavoro di Caravaggio a Napoli: “La presa di Cristo” in mostra in città

Fino al 16 giugno 2024 un altro capolavoro di Caravaggio a Napoli. Nel centro storico di Napoli alla Fondazione Banco di Napoli ai Tribunali “La presa di Cristo” Nuovo Caravaggio a Napoli

Al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”

Fino al 30 giugno al MANN la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” con i bronzi che sono considerati tra i più importanti rinvenimenti archeologi italiani. Gli dei ritornano

“La Flagellazione di Cristo” di Caravaggio esposta al Complesso di Donnaregina

Fino al 31 maggio 2024 la straordinaria opera di Caravaggio, “La Flagellazione di Cristo” sarà al Complesso Monumentale di Donnaregina, di ritorno dal Louvre. Caravaggio a Donnaregina

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

E infine i post più letti per scoprire Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.