Centro Storico: riapre la Chiesa di San Nicola a Pistaso con il “Presepio di Pasqua”

Visite gratuite nel centro antico di Napoli all’antica Chiesa barocca di San Nicola a Pistaso per vedere anche il “Presepio di Pasqua” o il “Sepolcro a Personaggi” che riprende un’antica tradizione risalente al XV secolo

Riapre nel centro storico di Napoli dopo 100 anni l’antica Chiesa barocca di San Nicola a Pistaso in Via San Biagio dei Librai grazie all’Associazione “Miracolo dei Borbone”. Fino al 17 maggio 2024 si potrà visitare gratuitamente anche il “Presepio di Pasqua” o il “Sepolcro a Personaggi” che riprende un’antica tradizione risalente al XV secolo e che solo dall’inizio del ‘900 è andata dimenticata.

Un insolito e grande presepio realizzato dall’Associazione “I Sedili di Napoli – ETS” nella variante pasquale con una struttura presepiale rispettosa dei canoni dell’Arte Presepiale tradizionale, ideata e costruita dall’artigiano Salvatore Iasevoli: un “presepio particolare” in cui rivivono le stazioni di una Via Crucis, ma non solo, con il percorso della vita di Cristo dalla “fuga in Egitto” e fino alla Crocifissione ed alla Resurrezione.

Un grande presepio con la forma circolare che diventa esso stesso una “processione” del pubblico intorno al racconto evangelico che si snoda tra monti e cascate; tra le tipiche abitazioni e gli scenari riconducibili alla Città di Napoli ed al suo circondario. Un particolare cammino di Gesù in una Terra Santa trasferita a Napoli.

La riapertura della chiesa di San Nicola a Pistaso nel centro storico

La chiesa di San Nicola a Pistaso si trova nel centro storico di Napoli in Via San Biagio dei Librai e l’Associazione “Miracolo dei Borbone” la sta recuperando grazie ad una concessione in comodato d’uso effettuando i primi interventi di restauro. Una bella chiesa fondata nel 1660, che mostra ancora le ferite del tempo e della sua lunga chiusura ma che sarà al più presto recuperata definitivamente e aperta per attività culturali.

La mostra del Presepio di Pasqua servirà a farla conoscere ed apprezzare da napoletani e turisti ed è completata dalle belle musiche rinascimentali di sottofondo donate dall’Ensemble Concentus, gruppo salentino e dalle foto del fotografo procidano Aniello Intartaglia con i momenti più emozionanti della processione dei Misteri di Procida.

La mostra del Presepio resterà aperta fino al 17 maggio 2024 con i seguenti orari: dal martedì alla domenica ore 10-13 e 15-18. Nella giornata di Pasqua solo apertura mattutina. Ingresso libero ma è gradita una offerta finalizzata al restauro della chiesa.

Per info e contatti: pagina FB I Sedili di Napoli Custodi della nostra Storia; e-mail: isedilidinapoli@libero.it

