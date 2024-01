Cinema Park: domenica mattina al cinema per i bambini e le famiglie a 3,90€

©Foto di Myke Simon su Unsplash

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space Cinema con appuntamenti da non perdere per tutta la famiglia

Iniziano, nei cinema della catena The Space Cinema, ‘Cinema Park’, una serie l’appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. I film si terranno ogni domenica mattina e nei giorni festivi, e ci saranno sempre dei film a 3,90€ acquistando online.

In programma film interessanti ed avvincenti come “Super Mario Bros. – Il Film”, “Trolls 3 – Tutti Insieme” e “Prendi il Volo”, bei film d’animazione previsti tra gennaio e febbraio 2024 nei The Space Cinema.

I film saranno in programmazione ogni domenica mattina in tutti i multisala del circuito e ci sarà un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale che partirà da 3,90€ acquistando online (escluse le anteprime ed eventi speciali) ma non mancheranno anche tante altre proposte per tutta la famiglia.

La programmazione di “Cinema Park” di The Space Cinema

domenica 21 gennaio 2024 – “Super Mario Bros. – Il Film”

domenica 28 gennaio 2024 – “Trolls 3 – Tutti Insieme”

domenica 4 febbraio 2024 – “Trolls 3 – Tutti Insieme”

domenica 11 febbraio 2024 – “Prendi il Volo”

domenica 18 febbraio 2024 – “Prendi il Volo”

domenica 25 febbraio 2024 – “Tartarughe Ninja – Caos mutante”

domenica 3 marzo 2024 – “Tartarughe Ninja – Caos mutante”

domenica 10 marzo 2024 – “La famiglia Addams 2”

domenica 17 marzo 2024 – “La famiglia Addams 2”

Maggiori informazioni e ticket The Space Cinema

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.